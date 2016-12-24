МОЛОДЕЖКА ПОБЕДИЛА В УЛЬЯНОВСКЕ С ПОЛЕВЫМ ИГРОКОМ В ВОРОТАХ

Подопечные Василия Дмитренко продолжают удивлять и радовать одновременно. Очередной выездной матч из-за проблем с составом не сулил ничего хорошего. Скажем больше: оба имеющихся в наличии у тренерского штаба вратаря Дмитрий Баулин и Владислав Резепов, а также ключевой защитник Данила Калиханов сильно простудились и были вынуждены остаться в Саранске.

В сложившейся ситуации последний рубеж пришлось занимать номинальному защитнику Дмитрию Галкину. Как видим, вынужденная мера пошла на пользу. В первом тайме матча на симбирской земле «Мордовия-м» и «СШОР-Волга-м» обошлись без голов. После перерыва первыми счет открыли хозяева. Однако гости из региона-13, прибывшие на волжские берега на комфортабельном автобусе вместо повседневного «микрика», настолько горели желанием выиграть, что сумели добыть красивую волевую победу!

Обращает на себя внимание и тот факт, что все чаще авторами голов в составе молодежной команды становятся старшие юноши МЦПЮФП «Мордовия» - футболисты 2002 года рождения. В предыдущем матче с РЦПФ «Нижний Новгород-м» свой дебютный мяч на полупрофессиональном уровне забил Дмитрий Купцов, на ульяновском «Старте» - отличился миниатюрный капитан «Мордовии-2002» Максим Гололобов. Что тут скажешь?! Аплодируем стоя!

«МОРДОВИЯ-м» Саранск - РЦПФ «НИЖНИЙ НОВГОРОД-м» Нижний Новгород - 3:0

Голы: 1:0 - Герман Поветкин (28-пен.), 2:0 - Дмитрий Купцов (44), 3:0 - Данила Калиханов (70).

«Мордовия-м»: Резепов (Баулин, 80), Сарычев (к), Федак (Юдин, 69), Иркаев, Калиханов, Д. Афанасьев (Гололобов, 73), Поветкин, Мухин, Бояркин, Ермаков, Купцов (Шмаков, 80). Главный тренер - Василий Дмитренко.

Предупреждены: Д. Афанасьев, 35, Сарычев, 45+1 - Дюдин, 38, Черемушкин, 45+1, Пальцев, 53, Чечеткин, 88.

Удален: Черемушкин, 79 (грубая игра, удар соперника ногой в попытке сыграть в мяч).

Судьи: Федулов, Шеметов, Сергеев (Ульяновск).

26 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 100 зрителей.

«СШОР-ВОЛГА-м» Ульяновск - «МОРДОВИЯ-м» Саранск - 1:3

Голы: 1:0 - Владислав Кондратюк (49), 1:1 - Герман Поветкин (52-пен.), 1:2 - Даниил Александров (57-авт.), 1:3 - Максим Гололобов (68).

«Мордовия-м»: Галкин, Сарычев (к), Поветкин, Мухин, Иркаев, Чемарин, Федак, Бояркин, Д. Афанасьев, А. Юдин (Гололобов, 54), Купцов (Шмаков, 89). Главный тренер - Василий Дмитренко.

Предупреждены: Поветкин, 50, Иркаев, 73, Чемарин, 77 - Ситников, 64.

Судьи: Мальцев (Новочебоксарск), Дергачев (Чебоксары), Юдин (Ибреси).

28 сентября. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 зрителей.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ 26-го тура. 28 сентября: «Дорожник» - «Волна» - 2:2 (Верушкин, 44, Антонов, 52 - Козловский, 32, Кабаев, 65), «Сызрань-2003-СШОР-2» - «Лада-Университет» - 3:0 (Ежков, 15, Кураев, 51, Сафонов, 68), «Дружба» - «Химик-Август» - 2:4 (Бастраков, 14, Рудалев, 86 - Шалин, 17, 52, Лобов, 37, Маврин, 73), «Зенит-Ижевск-м» - «Крылья Советов-ЦПФ-м» - 1:0 (Иванов, 83), «СШОР-Волга-м» - «Мордовия-м» - 1:3 (Кондратюк, 49 - Поветкин, 52-пен., Александров, 57-авт., Гололобов, 68), «Химик» - РЦПФ «Нижний Новгород-м» - 2:1 (Широков, 79, Ананьев, 90 - Лоскутов, 62), «Академия Коноплева» - «Локомотив-НН» - 3:0 (техн.).



