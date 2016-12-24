ФИНИШНЫЙ ТУР МОГУТ ПЕРЕНЕСТИ НА ПЕРВЫЕ ВЫХОДНЫЕ НОЯБРЯ

Восьмидесятый республиканский футбольный чемпионат плавно выходит на финишную прямую. Но завершится ли он в обозначенный в календаре срок - 27 октября?! И стоит ли завершать его конкретно в эту дату?! Ответа на эти вопросы в настоящий момент нет. Однако, по информации «ВС», организаторы соревнований из Федерации футбола Республики Мордовия постараются сделать так, чтобы все претенденты на медали находились в равном положении.

Дело в том, что очень многое упирается в два перенесенных матча с участием ковылкинского «Спартака». В свете того, что «красно-белые» претендуют на место на подиуме, со стороны их конкурентов напрашивается резонный вопрос: а будут ли эти переносы сыграны раньше заключительного тура?! Если нет, то это определенно станет преимуществом для одних и явной несправедливостью по отношению к другим. Ведь те, чьи матчи пройдут позднее, однозначно окажутся в привилегированном положении.

Абсолютно понятно и то, что командам-участницам неудобно проводить матчи в будние дни. Сжатость календаря финального турнира делает единственно возможным резервным днем среду. Но нельзя не принимать в расчет то веское обстоятельство, что у большинства футболистов-любителей есть основное место работы, оторваться от которого в рабочие часы не так-то просто. Проводить матчи вечером - вообще не вариант. Элементарно потому, что осенью темнеет намного раньше, чем летом. Так какой же здесь может быть выход?! На наш взгляд, вполне целесообразно передвинуть финишный 12-й тур в пресыщенном календаре хотя бы на неделю, сместив его с 27 октября на первые выходные ноября. Тогда, уж простите за невольное сравнение, и овцы будут целы, и волки сыты. Как подтвердил исполнительный директор ФФРМ Виктор Бородулин, в связи с возникшей ситуацией вариант с отсрочкой даты окончания чемпионата Мордовии рассматривается. Соответственно, матчи «Спартак» - МГУ и «Спартак» - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» должны состояться до того момента, как каждый из участников медальной гонки проведет свой заключительный матч.

Тем временем в минувшую субботу еще больше приблизились ко второму подряд чемпионству футболисты «Ватта». В соперничестве с «огаревцами» Михаилу Якушкину и партнерам хватило одного-единственного гола, чтобы отчетливо дать понять: настигнуть сплоченную дружину, выступающую вместе далеко не один сезон (правда, под разными флагами и названиями), вряд ли кому удастся. Автором гола, который принес сверхважную победу над МГУ, стал 34-летний Николай Назаркин - лучший полузащитник чемпионата Мордовии 2005 года.

Наконец-то порадовала своих верных поклонников «Плайтерра». Зубовцы, что называется, долго запрягали в Комсомольском, зато потом быстро ехали. Три безответных мяча были отправлены в ворота «Магмы» на завершающем отрезке - после 68-й минуты. Автором голевого дубля стал Никита Рокунов, пропустивший ряд предыдущих матчей по причине болезни. Дебютным голом за новую команду отметился Роберт Шулим, перешедший под крыло к Олегу Горелову и Владимиру Рокунову из рузаевского «Автомобилиста». Долгожданная победа моментально вернула представителям самого отдаленного района Мордовии шансы на «бронзу».

В двух других встречах 8-го тура фавориты одержали дежурные победы. «Рузаевка» Сергея Корясова дважды забила в ворота симпатичного по игре, но не хватающего звезд с неба «Инсара». Ковылкинский «Спартак» Сергея Луконина отгрузил три «боевых снаряда» в ворота «Слободы», при этом краснослободцев хватило на гол престижа. В ближайшие выходные «красно-белые» ждут в гости коллектив из города стальных магистралей. Наравне с этим на статус центрального претендует рандеву «Плайтерры» и «Ватта».

ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2019

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

РЕЗУЛЬТАТЫ 8-го тура. 28 сентября: «Ватт» - МГУ - 1:0 (Николай Назаркин, 76). 29 сентября: «Слобода» - «Спартак» Кв - 1:3 (Олег Шкунов, 72 - Дмитрий Лысов, 10-пен., Иван Маланькин, 31, Павел Кульнин, 60), «Магма» - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - 0:3 (Никита Рокунов, 68, 85, Роберт Шулим, 77), ФК «Рузаевка» - ФК «Инсар» - 2:0 (Алексей Ельмеев, 47, Дамир Долотказин, 85).



БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ. 9-й тур. 5 октября (суббота): ФК «Инсар» - «Магма». 6 октября (воскресенье): МГУ - «Слобода», «Спартак» Кв - ФК «Рузаевка», ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - «Ватт». 10-й тур. 12 октября (суббота): ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - МГУ. 13 октября (воскресенье): «Ватт» - ФК «Инсар», «Магма» - «Спартак» Кв, ФК «Рузаевка» - «Слобода».