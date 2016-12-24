ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Оформить извещение о ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
28 сентября в спорткомплексе «Олимп» состоялся ХVI открытый республиканский турнир по спортивному самбо на призы Администрации городского округа Саранск. В соревнованиях приняли участие 113 юношей и девушек 2006-2007 годов рождения (не только из столицы Мордовии, но и из районов, а также из соседней Пензенской области). Ряд участников обладали опытом выступления на международных турнирах.
В результате упорных поединков, демонстрируя волю и характер, а также выбирая правильную тактику, победителями стали: Ринат Адикаев (до 32 кг, ДДТ Саранск), Станислав Гордон (до 35 кг, Пенза), Руслан Лычик (до 38 кг, Нижний Ломов), Михаил Анисимов (до 42 кг, Нижний Ломов), Ярослав Стиканов (до 46 кг, «Титан» Саранск), Артем Батурин (до 50 кг, Нижний Ломов), Сергей Тихонов (до 54 кг, Пенза), Данила Токарев (до 60 кг, Нижний Ломов), Даниил Шмелев (до 66 кг, Пенза), Никита Кирюшин (свыше 66 кг, «Боец» Саранск). У девушек чемпионские лавры примерили: Софья Солуянова (до 47 кг, Грабово), Дарья Щетинина (до 55 кг, «Боец» Саранск) и Елизавета Никонова (свыше 55 кг, Нижний Ломов).
Стоит отметить, что самбо в Мордовии набирает все большую популярность. Администрация городского округа Саранск традиционно проводит турниры по всеми любимому виду единоборств. РОО «Федерация самбо РМ» запланирован ряд соревнований в Саранске и районах республики - в рамках реализации президентской программы «Самбо в школу» и «Самбо в вузы».
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
В Саранске с «Живым концертом» выступили Антон и Виктория Макарские
Студенческие отряды Мордовии подвели итоги трудового лета
В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» прозвучали откровения матери спасенной в Саранске малышки
В современном мире люди потребляют вещей и услуг гораздо больше, чем в прежние времена. Зачастую это приводит к тому, что на свалках оказываются...
В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
1 октября состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов ПФО «Театральное...
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей