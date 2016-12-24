ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

28 сентября в спорткомплексе «Олимп» состоялся ХVI открытый республиканский турнир по спортивному самбо на призы Администрации городского округа Саранск. В соревнованиях приняли участие 113 юношей и девушек 2006-2007 годов рождения (не только из столицы Мордовии, но и из районов, а также из соседней Пензенской области). Ряд участников обладали опытом выступления на международных турнирах.

В результате упорных поединков, демонстрируя волю и характер, а также выбирая правильную тактику, победителями стали: Ринат Адикаев (до 32 кг, ДДТ Саранск), Станислав Гордон (до 35 кг, Пенза), Руслан Лычик (до 38 кг, Нижний Ломов), Михаил Анисимов (до 42 кг, Нижний Ломов), Ярослав Стиканов (до 46 кг, «Титан» Саранск), Артем Батурин (до 50 кг, Нижний Ломов), Сергей Тихонов (до 54 кг, Пенза), Данила Токарев (до 60 кг, Нижний Ломов), Даниил Шмелев (до 66 кг, Пенза), Никита Кирюшин (свыше 66 кг, «Боец» Саранск). У девушек чемпионские лавры примерили: Софья Солуянова (до 47 кг, Грабово), Дарья Щетинина (до 55 кг, «Боец» Саранск) и Елизавета Никонова (свыше 55 кг, Нижний Ломов).

Стоит отметить, что самбо в Мордовии набирает все большую популярность. Администрация городского округа Саранск традиционно проводит турниры по всеми любимому виду единоборств. РОО «Федерация самбо РМ» запланирован ряд соревнований в Саранске и районах республики - в рамках реализации президентской программы «Самбо в школу» и «Самбо в вузы».