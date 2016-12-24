СЕРГЕЙ ВОЛКОВ ПОБЕДИЛ НА МЕМОРИАЛЕ АЛЕКСАНДРА ПАНЧЕНКО В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Саранский гроссмейстер Сергей Волков выиграл этап Кубка России по классическим шахматам, который был посвящен памяти Александра Панченко и проходил на его малой родине в Челябинске. Нельзя не отметить, что в соревнованиях принимали участие свыше сотни сильнейших шахматистов страны.

Весьма символично, что уроженец и житель столицы Мордовии Сергей Волков является одним из учеников известного в недавнем прошлом международного гроссмейстера, покинувшего этот мир в 2009 году в возрасте 55 лет. Волков набрал семь с половиной баллов из девяти возможных. «Серебро» с отставанием в пол-очка завоевал юный россиянин Арсений Нестеров. Бронзовую медаль выиграл представитель братской Белоруссии Андрей Жигалко, набравший 6,5 очка и по дополнительным показателям опередивший Дмитрия Фрольянова, своего земляка Кирилла Ступака, Сергея Лобанова, Сергея Юдина и Артура Габриеляна. Организаторами турнира выступали Федерация шахмат России, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Челябинская областная федерация шахмат.