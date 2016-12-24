НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ

«Мордовия» проиграла на последних секундах, но впереди еще десять осенних матчей

Дважды в ходе минувшей недели футболисты «Мордовии» выходили на поле и оба раза, к большому сожалению, терпели поражения. В кубковой битве с «Ростовом» все складывалось более чем хорошо, но ровно до того момента, как судья указал на «точку».

Представители элиты получили верный шанс повести в счете, использовали его и почти тут же удвоили преимущество, после чего стало ясно, что шансы младших по рангу в этот вечер крайне малы. Достойно выглядели подопечные Марата Мустафина и в Красноярске, но, на беду, пропустили со стандарта в тот момент, когда казалось, что гостевая ничья уже в кармане.



ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - ФК «РОСТОВ» Ростов-на-Дону - 0:2

Голы: 0:1 - Ивелин Попов (51-пен.), 0:2 - Александр Саплинов (57).

ФК «Мордовия»: Смирнов, Стрелов, Юсупов, Сухарев (к) (Буранов, 62), Климов, Джумаев, Хрипков (Навлетов, 46), Поярков, Адаев, Дворецков, Сергеев (Соболев, 77). Главный тренер - Марат Мустафин.

ФК «Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ведерников, Хаджикадунич, Попов (к) (Норманн, 58), Глебов, Байрамян (Шомуродов, 58), Маляров (Зайнутдинов, 77), Логашов, Саплинов, Долгов. Главный тренер - Валерий Карпин.

Предупреждены: Поярков, 36, Сухарев, 51.

Судьи: Амелин (Тула), Сейфетдинов (Казань), Князев (Курск).

Инспектор: Андрей Бутенко (Москва).

25 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 1752 зрителя.

В первом тайме отменный шанс забить имел лучший снайпер «Мордовии» Виктор Сергеев. Однако в момент приема мяча он находился спиной к воротам и пробил крайне поспешно и неуклюже. Траектория полета мяча вышла замысловатой, но вместо того, чтобы нырнуть за лицевую линию, «пятнистый» просвистел в считаных сантиметрах от дальней штанги. В свою очередь, «желто-синие», игравшие в запасном варианте гостевой формы (футболки серого цвета), до перерыва каких-либо неприятностей «красно-бело-синим» не доставили.

На 51-й минуте Хорен Байрамян мотивированно вбежал в штрафную, но был оттеснен на самый ее край Сергеем Сухаревым. Казалось, момент исчерпан, так как ростовчанин уже упустил явную возможность создать остроту. Но падение на зеленый газон после контакта с нашим защитником стало причиной назначения одиннадцатиметрового. Болгарин Ивелин Попов, некогда «зажигавший» в московском «Спартаке», в дуэли с Олегом Смирновым не промахнулся. Почти сразу же «комбайнеры» забили второй гол. Перспективный Александр Саплинов, оказавшись в хорошей позиции, мощно и точно пробил с острого угла. Ответить голом престижа «Мордовия» однозначно могла. Увы, он так и не состоялся. На 90+1 минуте Денис Соболев, замыкая дальнюю штангу, угодил мячом в перекладину.

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Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:

- Ребята очень старались. В первом тайме ни в чем не уступали сопернику, могли забить. Используй свой стопроцентный шанс Виктор Сергеев, и многое в этой игре могло сложиться иначе. Во втором тайме провалили отрезок, на котором пропустили два досадных гола подряд. Все это не могло не сказаться на дальнейшем развитии событий на поле. В концовке Денис Соболев чудом не попал в цель. В целом могу сказать, что мы сражались достойно. Пенальти?! Прямо перед ним было нарушение в центре поле, но свисток судьи почему-то промолчал. Если разобраться, мы должны были бить штрафной, а в итоге на наши ворота прошла голевая атака.

Валерий КАРПИН, главный тренер ФК «Ростов»:

- Первый тайм сложился для «Ростова» непросто. В чем причина?

- Кубковые матчи с командами из ФНЛ для клубов РПЛ практически всегда такие. Проходных игр на данной стадии турнира ни для кого не бывает.

- После этой победы можно сказать, что поражение от «Тамбова» в Саранске забыто?

- Мы не концентрировались на прошлой игре. Тем более в поединке с «Мордовией» состав, вышедший с первых минут, очень сильно обновился. Вообще говорить о том, что уже в прошлом, не вижу смысла.

- В чем причина столь обширной ротации?

- Через два дня игра с «Динамо». Это главная причина. Кроме того, часть игроков по медицинским показаниям не может играть на искусственном поле. Хорошо, что другие футболисты получили игровое время и проявили себя. За это я благодарен нашим футболистам.

«ЕНИСЕЙ» Красноярск - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:1

Голы: 1:0 - Артем Делькин (13), 1:1 - Денис Поярков (24-пен.), 2:1 - Роман Бугаев (90+3).

«Енисей»: Филиппов, Бугаев, Клещенко, Киреев (Комков, 73), Рожков, Харитонов (к), Песиков (Раздорских, 46), Савичев, Зотов (Лескано, 77), Ланин (Хубулов, 46), Делькин (Долгов, 62). Главный тренер - Юрий Газзаев.

ФК «Мордовия»: Смирнов, Ятченко, Сухарев (к), Юсупов, Стрелов, Соболев, Хрипков, Поярков, Дворецков (Буранов, 84), Адаев, Сергеев (Ермаков, 90). Главный тренер - Марат Мустафин.

Предупреждены: Бугаев, 89 - Юсупов, 37, Соболев, 68, Сергеев, 69, Адаев, 77, Хрипков, 88.

Судьи: Анопа (Благовещенск), Лунев, Перов (оба - Новосибирск).

Резервный арбитр: Евгений Бутан (Красноярск).

Делегат ФНЛ: Александр Старцев (Москва).

Инспектор: Олег Лонский (Смоленск).

29 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный». 2079 зрителей.

Поражение от «Енисея» - из той самой серии, что чрезмерно досадные. Пропустив первой еще в дебюте матча, «Мордовия» очень быстро смогла сквитать счет и выглядела достойно на протяжении всей оставшейся части матчи. Однако в компенсированное время был пропущен гол со стандарта. Отыграться после этого помогло бы только самое настоящее чудо, которое, естественно, не произошло.

На 13-й минуте капитану красноярцев Александру Харитонову удался хлесткий удар с подступов к штрафной площади. Наш вратарь Олег Смирнов среагировал на угрозу, но отбил мяч очень неудачно - прямо на ногу набегавшему на отскок Артему Делькину. В убойной ситуации опытному форварду распечатать нули на табло труда не составило.

На 22-й минуте Евгений Стрелов отметился тем, что заработал пенальти. Получив пас на ближнего от Владислава Адаева, крайний защитник «Мордовии» смело прорывался к воротам и был остановлен только при помощи недозволенного приема. Денис Поярков, не сумевший туром ранее переиграть голкипера «Текстильщика», в новой попытке реализовать одиннадцатиметровый проявил хладнокровие и пролил бальзам на сердца саранских болельщиков.

Второй тайм проходил с переменным успехом. За «Мордовией» определенно остались первые минуты после перерыва. В концовке, наоборот, острее выглядели атаки подгоняемого трибунами «Енисея». Роковой, увы, стала 90+3 минута. Исполняя штрафной с правого фланга, защитник Роман Бугаев с левой ноги закрутил «пятнистого» в неприкрытый ближний угол ворот.

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Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:

- Тяжело, конечно, комментировать игру после таких пропущенных мячей, когда железную ничью вдруг сменяет поражение и приходится возвращаться домой пустыми. Мы не доиграли до приемлемого результата буквально 30 секунд. Могу сказать, что игра была равной. Моменты были как у наших, так и у чужих ворот. Но, к большому сожалению, в последних играх, что с «Ростовом» на кубок, что сейчас, налицо индивидуальные ошибки, которые и приводят в итоге к отрицательному результату.

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Енисея»:

- В целом считаю, что выиграли закономерно. Другое дело, что в первом тайме нужно было решать все вопросы. Мы повели 1:0, и у нас было достаточно подходов. Но потом соперник забил гол, не создав ни одного момента. Естественно, было видно, что пенальти немножко выбил из колеи. В перерыве говорили ребятам, что 1:1 дома - это то же самое, что и 0:0, что надо продолжать играть. В конце матча наше давление воплотилось в гол. На мой взгляд, мы выиграли заслуженно, но заставили болельщиков поволноваться.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 15-го тура. 29 сентября: «Луч» - «Чертаново» - 0:1 (Витюгов, 33-пен.), «Енисей» - ФК «Мордовия» - 2:1 (Делькин, 13, Бугаев, 90+3 - Поярков, 24-пен.), «Томь» - «Чайка» - 3:1 (Тлупов, 21, Житнев, 72, Калинский, 82 - Белоус, 42), «Шинник» - «Спартак-2» - 3:2 (Олейников, 3, Покидышев, 28, Пухов, 76 - Нимели, 8, Бакаев, 12), «Нефтехимик» - «Торпедо» - 1:0 (Петров, 81), «Авангард» - ФК «Армавир» - 2:1 (Григорьев, 41, Коробов, 83-пен. - Гурфов, 14), «Текстильщик» - ФК «Нижний Новгород» - 0:2 (Макушкин, 11-авт., Темников, 76), «Ротор» - «СКА-Хабаровск» - 5:3 (Ткачук, 10, 14, 74, Горбунов, 12, Муллин, 31 - Кацаев, 22, 35, Брагин, 45), ФК «Химки» - «Балтика» - 0:1 (Альшин, 54). 30 сентября: «Краснодар-2» - «Факел» - 0:0.



БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

16-й тур. 5 октября (суббота): «Луч» - «Авангард» (11:00), «СКА-Хабаровск» - ФК «Химки» (11:00), «Чертаново» - «Спартак-2» (15:00), ФК «Нижний Новгород» - «Енисей» (15:00), ФК «Мордовия» - «Ротор» (17:00), ФК «Армавир» - «Текстильщик» (17:00), «Факел» - «Томь» (17:00), «Балтика» - «Краснодар-2» (18:00), «Чайка» - «Нефтехимик» (18:00), «Торпедо» - «Шинник» (18:00).

БОМБАРДИРЫ: 10 (1 пен.) - Иван Сергеев («Торпедо»), 9 (2 пен.) - Денис Макаров («Нефтехимик»), 9 (3 пен.) - Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), 8 - Амур Калмыков (ФК «Армавир»), 7 - Александр Руденко («Спартак-2»), 7 (1 пен.) - Михаил Маркин («Балтика»), 6 - Мераби Уридия («Нефтехимик»), 5 - Игорь Портнягин (ФК «Нижний Новгород»), Камран Алиев (ФК «Химки»), Владислав Сарвели, Игорь Лебеденко («Торпедо»), 5 (1 пен.) - Саид Алиев («Луч»), Камиль Муллин («Ротор»), 5 (3 пен.) - Эльдар Низамутдинов («Шинник»), 4 - Владимир Дядюн (ФК «Химки»), Роман Минаев («Авангард»), Павел Киреенко («Томь»), Дмитрий Цыпченко (оба - «Чертаново»), Максим Житнев («Томь»), 4 (1 пен.) - Аллеф («Балтика»), 4 (2 пен.) - Мухаммад Султонов («Ротор»), 3 - Виктор Сергеев (ФК «Мордовия») и еще 19 футболистов, 3 (1 пен.) - Илья Кухарчук (ФК «Химки»), 3 (2 пен.) - Данила Буранов (ФК «Мордовия») и еще 1 футболист.

ЛУЧШИЕ АССИСТЕНТЫ: 8 - Артем Полярус (ФК «Химки»), 5 - Александр Рязанцев («Торпедо»), 4 - Мухаммад Султонов («Ротор»), Илья Мазуров («Факел»), 3 - Андрей Ивашин («Краснодар-2»), Алексей Скворцов (ФК «Химки»), Олег Алейник («Ротор»), Марат Шайморданов («Чайка»), Евгений Попов («Текстильщик»), Максим Кузьмин («Балтика»).

ОЛИМП-КУБОК РОССИИ - 2019/2020

1/16 ФИНАЛА. 25 сентября: «Луч» Владивосток - «Динамо» Москва - 1:0 (Марущак, 20), «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» Грозный - 2:2 (Казаев, 82, Нижич, 100-авт. - Бериша, 75, Митришев, 110), пен. 2:4, «Томь» Томск - ФК «Тамбов» - 4:0 (Тлупов, 28, Талалай, 35, Сасин, 63, Казанков, 73-пен.), «Енисей» Красноярск - «Зенит» Санкт-Петербург - 1:2 (Савичев, 14 - Сутормин, 58-пен., Мак, 63), «Алания» Владикавказ - ЦСКА - 1:3 (Хадарцев, 19 - Ахметов, 2-пен., Нисимура, 34, 72), «Чайка» Песчанокопское - ФК «Уфа» - 0:1 (Бизяк, 37), ФК «Мордовия» - ФК «Ростов» Ростов-на-Дону - 0:2 (Попов, 51-пен., Саплинов, 57), «КАМАЗ» Набережные Челны - «Спартак» Москва - 1:2 (Караев, 24-пен. - Понсе, 21, 76), «Шинник» Ярославль - ФК «Сочи» - 0:0, пен. 5:4, «Факел» Воронеж - «Арсенал» Тула - 1:2 (Мастерной, 42 - Альварес, 22, Беляев, 90), «Чертаново» Москва - ФК «Оренбург» - 0:0, в доп. время 0:2 (Фамейе, 105, Кулишев, 117), «Черноморец» Новороссийск - «Урал» Екатеринбург - 0:2 (Погребняк, 52, 90), ФК «Нижний Новгород» - ФК «Краснодар» - 1:0 (Ставпец, 78), ФК «Химки» - «Рубин» Казань - 3:0 (Корян, 8-пен., Кухарчук, 47, Гапон, 85), «Торпедо» Москва - «Крылья Советов» Самара - 2:0 (Шоркин, 36, И. Сергеев, 45), «Балтика» Калининград - «Локомотив» Москва - 1:1 (Казаев, 75 - Эдер, 31), пен. 4:1.

1/8 ФИНАЛА. 30 октября (среда): «Торпедо» - «Балтика», ФК «Оренбург» - ФК «Химки», ЦСКА - ФК «Уфа», «Спартак» - ФК «Ростов», ФК «Нижний Новгород» - «Шинник», «Урал» - «Арсенал», «Зенит» - «Томь», «Ахмат» - «Луч».