«Народное Утро» на НТМ

Утро, пожалуй, самое противоречивое время суток. Кто-то ценит каждую его минуту и с нетерпением ждет начала нового дня, а для кого-то оно неизменно становится испытанием на прочность. Практически каждый человек ежедневно проводит один и тот же утренний ритуал. Поспешно просыпается, быстро приводит себя в порядок, перекусывает на ходу и бросается в водоворот неотложных дел, из которого выныривает только вечером. Однако на самом деле утро должно и может быть совершенно другим. Спокойным, здоровым, заряжающим энергией на весь день. Составляющие такого идеального соотношения просты. Это когда рядом любимые люди, бодрящие процедуры, вкусный завтрак и позитивная информация.

Алгоритм действий, настраивающий на хорошее начало дня, мы стараемся вложить в программу «Народное утро» на канале НТМ. Посудите сами - каждый день по будням она выходит в самый ранний прайм-тайм - 6:00, 7:00 и 8:00. Одной из постоянных её рубрик является зарядка, в которой держать себя в тонусе и, самое главное, выполнять все упражнения правильно нашим зрителям помогают не только местные фитнес-гуру, но и инструктор по йоге с Черноморского побережья. Наши коллеги из Севастополя благодаря совместному проекту с Народным телевидением Мордовии показывают утреннюю разминку на свежем воздухе в сочетании с красивыми крымскими пейзажами.

Одна из основных частей программы - информация, бережно собранная и обработанная командой проекта. А это самые свежие и актуальные новости российского и мирового масштаба. Не менее важным для многих является прогноз погоды на предстоящий день. Он не просто позволяет узнать, как будет вести себя природа за окном в ближайшее время, но и поможет метеозависимым людям подготовиться к ее влиянию на самочувствие. А кто-то не выйдет из дома, не узнав астрологический гороскоп, который в «Народном утре» также есть!

Для того чтобы сделать наш контент максимально интересным и полезным, мы регулярно взаимодействуем с профессионалами в той или иной сфере деятельности. Так, каждый понедельник «Народное утро», во главе с имидж-стилистом, рассказывает о самых горячих тенденциях в мире моды и стиля. А также о том, как правильно составить гардероб в зависимости от статуса и возраста, как выбирать аксессуары и как правильно подобранный имидж может помочь не только хорошо выглядеть, но и круто изменить жизнь. А по вторникам у зрителей есть возможность получить советы квалифицированного врача-психотерапевта на самые различные, но всегда злободневные темы: как родителю найти общий язык с ребенком, как поднять самооценку и научиться принимать себя, как реализоваться в профессии и многое другое. Также каждый вторник мы предлагаем погрузиться в мир технологического процесса и невероятных изобретений, просто посмотрев нашу рубрику об этом. Доступно и наглядно мы рассказываем о том, какие новшества современного мира могут стать любимыми аксессуарами либо незаменимыми помощниками по дому.

Сходить на экскурсию в музей, не выходя из дома? Легко! Ведь в нашей программе «Народное утро» мы реализуем совместный проект с Мордовским республиканским объединенным краеведческим музеем имени И.Д. Воронина, в котором знакомим зрителей с уникальными экспонатами нашего региона и их поразительными историями. Также прямо из дома можно совершить туристический забег по самым ярким достопримечательностям города благодаря ещё одному совместному проекту. На этот раз с туристско-информационным центром Республики Мордовия.

Не знаете, что прочесть и какую из миллиона возможных книг выбрать? И в этом поможет «Народное утро». Свежие рецензии на самые интересные произведения как современных писателей, так и тех, кто прошёл испытание временем. В том числе бестселлеры и малоизвестные, но не менее интересные книги.

Помимо всего в нашей утренней программе мы предлагаем зрителям еженедельную афишу мероприятий, которые состоятся в республике, а также анонсы кинопремьер, новости из мира кинематографа и еженедельные розыгрыши пригласительных билетов в кино! Разумеется, львиную долю программы занимают злободневные и всегда интересные репортажи и зарисовки от наших корреспондентов и операторов.

Программа «Народное утро» - уникальный проект на региональном телевидении нашей республики, а сделать его еще лучше можете вы - наши зрители. Команда «Народного утра» ждёт ваших пожеланий и предложений в своей официальной группе Вконтакте - vk.com/ntm_tv_mordovia или vk.com/narodnoe_utro. И да, все выпуски программы вы можете посмотреть на нашем ютуб-канале NTM13.

Просыпайтесь вместе с НТМ, будьте бодрыми и оставайтесь в курсе всех событий!