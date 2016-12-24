«Нам хочется драйва, чтобы зацепило!»

Восьмой «Голос» покорит сердца телезрителей

Восьмой сезон самого популярного вокального шоу «Голос» стучится в наши двери, в наши уши и в наши сердца! Мы каждый раз удивляемся: сколько неизвестных талантов в нашей стране и в мире. В новом сезоне, как и в предыдущих, будут претенденты не только со всех концов России, из соседних Беларуси, Украины и Казахстана, но и из Болгарии, Нидерландов и даже из Конго!

К выходу в эфир восьмого сезона шоу (через неделю после финала «Голос 60+») на Первом канале даже записали шутливый анонс, где каждый наставник представлен… как преступник. Константин Меладзе - кличка «Брат», второй срок, Полина Гагарина - особо опасна, третий срок, кличка «Гастролерша», Сергей Шнуров - сентиментальный, в совершенстве владеет русским языком, второй срок, Валерий Сюткин - раньше не привлекался… Уже по анонсу можно ожидать, что шоу будет веселым, креативным и зажигательным.

Оборотная сторона

Съемки шоу вот уже не первый год проходят на одной из киностудий Москвы. Многое уже хорошо знакомо по прошлым сезонам проекта. Вот огромный телевизор, по которому участники смотрят, как выступают их конкуренты (хотя так их, наверное, неправильно называть - так как здесь традиционно все болеют и переживают друг за друга). Тут же, рядом - выездное кафе, где можно перекусить. Вот стилисты готовят к выходу очередного конкурсанта, а тут - кабинет фониатра, где можно проверить свои связки. Чуть дальше - павильон, где идет запись, там рядом - комнаты наставников. Это всё мы видели, а вот многие конкурсанты здесь впервые, это им в диковинку.

Знакомые звезды

Впрочем, попадаются здесь и те, кому все это знакомо - кто был на этой киностудии уже не раз.

Например, Ив Набиев - ведущий актер театра Алексея Рыбникова, участник различных музыкальных шоу. Он с удовольствием фотографируется с конкурсантами, дает автографы. Но сегодня он здесь с ними - на равных, также волнуется и готовится к выступлению.

В коридоре встречаем еще одну знакомую звезду - Руслана Алехно, который тоже решил проверить свои силы.

- Сейчас не волнуюсь, - говорит Руслан. - Волнение будет позже, перед выходом на сцену - я сегодня выступаю последним. Решил попробовать принять участие в «Голосе» - посмотрим, что из этого выйдет...

Еще Руслан признался, что встретил здесь знакомых по работе - но на сей раз тоже в качестве участников. Например, звездный фониатр Екатерина Осипенко. Она тоже решила рискнуть и показать, какой голос у нее самой.

Если говорить о профессиях, то кого тут только сегодня нет: и продавец машин, и парикмахер, и переводчик, и винодел, и многие другие. Но ведь никакая профессия не запретит петь - если душа поёт. Так что задумайтесь: может, о ваших талантах пора узнать миру?

Что же касается известных участников - не будем раскрывать всех тайн, кто пройдет слепые прослушивания, а кто - нет. Узнаете совсем скоро. В любом случае можем обещать только одно - это будет ярко и впечатляюще.

«Будьте аномальными!»

Каждому наставнику предстоит серьезная работа. Хотя кажется, что тут трудного: посидел в кресле, нажал несколько раз кнопку - и все дела. Но это не так: нужно вслушиваться в каждый голос, успеть его оценить, не упустить талант. Это непростая задача. Наставники работают, как негры на плантациях: с утра и до позднего вечера с небольшими перерывами. Но они стараются не терять бодрости и оптимизма: ко всем накладкам подходят с юмором, постоянно подшучивают друг на другом - и сражаются за каждого участника, к которому повернулся еще кто-то другой.

Все уже привыкли, что Сергей Шнуров не может без мата. Оказывается, еще как может! Ни одного нецензурного слова за весь день от него на площадке не услышали. Зато он умеет себя так рекламировать конкурсантам, что в спорных ситуациях они выбирают именно его.

- Сергей Шнуров может часами говорить о своей скромности! - с иронией замечает Валерий Сюткин.

Действительно, Сергей не стеснялся расписывать, какой он хороший наставник.

- Люди, которые здесь представлены, даже понятия не имеют, что такое рок-н-ролл! - заявляет Сергей участникам. - Я бы выбрал меня и только меня!

Были, конечно, и конкурсанты, к которым никто не повернулся. Чем они, само собой, были очень огорчены. И наставники тогда старались не только утешить, но и подсказать, почему это произошло.

- Не надо стараться быть нормальным - надо быть аномальным! - советует Константин Меладзе.

- Не надо петь ровно и одинаково - нам хочется драйва, чтобы зацепило! - резюмирует Полина Гагарина.

«Не пойте моих песен!»

После выступлений 20 конкурсантов объявляют перерыв, и есть возможность немного пообщаться с наставниками, спросить, как они оценивают новый сезон, нравятся ли участники и тот репертуар, который они исполняют.

- Я не большой любитель, когда на конкурсах поют мои песни, - говорит Константин Меладзе. - В этом случае на автора падает дополнительная нагрузка. Впрочем, если вокалист способен спеть мою песню так, что это выделит его из толпы, - мы это сделаем. Но вообще я буду стараться обойтись без своего репертуара. Его и так достаточно, я от него даже немного подустал. Я всегда в поиске талантов. Например, недавно мы заключили контракт с победителем прошлого «Голоса-7» Петей Захаровым, он артист моего лейбла. Я очень надеюсь открыть и на этом «Голосе» новые таланты. И уже по первым выступившим понятно, что этот сезон будет ничуть не хуже, чем предыдущие. Одаренных ребят достаточно. Вообще жду от сезона многого - в том числе и потому, что у нас опять обновилось жюри. Хотя за пределами проекта мы все давно друг друга знаем, поэтому найти общий язык будет легко...

«Замените мне кресло!»

Полина Гагарина уже принимала участие в «Голосе», но несколько лет она пропустила - занималась сольной карьерой и родила дочь Мию.

- Когда я чувствую исходящую от этой сцены энергию - это фантастические ощущения! - говорит о своем возвращении Гагарина. - И с каждым новым участником растет азарт. Когда я наберу команду - заставлю всех заниматься спортом. Потому что спорт в первую очередь - это выносливость и дыхание. А для певца важно быть в хорошей форме, чтобы по-настоящему жечь на сцене. Кстати, надеюсь, что кресла поменяли, потому что на кресле из прошлых сезонов забеременел весь женский состав наставников. Надеюсь, эти - новые!

Видимо, Полина намекнула на то, что в декрет с этого проекта ушла тогда не только она, но еще и Пелагея.

«Постараюсь помочь»

Для Валерия Сюткина, как уже и говорилось, это дебют. Но артист очень быстро освоился в кресле наставника.

- Я действительно в первый раз принимаю участие в этом проекте, но влился в коллектив органично, - поделился артист. - Коллеги подобрались деликатные, все - с чувством юмора. Но и дух конкуренции тут витает: все же каждый думает прежде всего о том, как бы набрать сильную команду. Я буду считать свое участие в «Голосе» удачей, если кто-то из участников моей команды лет так через пять докажет, что доверие, оказанное ему на этой сцене, не было ошибкой - и станет артистом с большой буквы! Я далек от продюсерской работы - просто получаю удовольствие от жизни. Но если смогу быть полезным какому-нибудь юноше или девушке из числа участников «Голоса» - мне будет приятно. При этом я не собираюсь никого кардинально менять или переделывать, а постараюсь просто помочь людям подчеркнуть их сильные стороны и увидеть недостатки.

«Буду симулировать вдохновение»

Сергей Шнуров впервые в «Голосе» появился в прошлом году, и его дебют был весьма удачным: по итогам зрительского голосования он был признан лучшим наставником седьмого сезона шоу.

- Удивлять я никогда не собираюсь, а просто беру и удивляю! - говорит Сергей о причине своего успеха. - Вдохновение - вещь такая: его не нужно ждать - его нужно симулировать, и оно обязательно появляется. Поэтому я все время нахожусь в приподнятом настроении независимо от количества выпитого. Что касается того, кто станет лучшим наставником сезона, - время покажет. Конкуренция? Вы знаете, как развивается цивилизация? Люди начинают копировать поведение успешных. Наставники будут брать мои старые приемы - они же не знают, что у меня есть новые…