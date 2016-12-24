Владимир Машков: «Я с большой гордостью буду хранить этот приз!»

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В Москве прошла церемония вручения одной из главных российских театральных премий «Хрустальная Турандот»
Ежегодная церемония вручения одной из главных российских театральных премий «Хрустальная Турандот» проходила в Парадном зале дворца Юсуповых музея-усадьбы «Архангельское». Гостей и номинантов, среди которых были Владимир Машков, Станислав Любшин, Леонид Ярмольник, Михаил Пореченков, Ирина Пегова, Николай Фоменко, Ирина Мирошниченко, Николай Сванидзе, Вячеслав Зайцев, Нонна Гришаева и многие другие, везли по территории усадьбы на раритетных кабриолетах из фондов музея техники Вадима Задорожного и встречали шампанским и бравурными маршами в исполнении военного оркестра.
Под присмотром ООН
Вручение премии проходило в формате театрального капустника: музыкального спектакля, по сюжету которого инспектор ООН приехал в Россию навести порядок из-за объявленного «Международного года Умеренности». Каждый год на премии обязательно присутствует символ награды - принцесса Турандот. В разное время эта роль доставалась Марии Ароновой, Ольге Прокофьевой, Екатерине Гусевой, Нонне Гришаевой и другим харизматичным актрисам. В этот раз китайскую принцессу сыграла актриса театра Вахтангова Екатерина Симонова, чей прадед Рубен Симонов возобновил на сцене этого театра постановку «Турандот» в 1963 году. В бюрократа из ООН перевоплотился актер театра «Ленком» народный артист России Иван Агапов.
«Хрустальную Турандот» в номинации «Лучший дебют театрального сезона» за роль Элизы Дулиттл в спектакле «Моя прекрасная леди» театра Олега Табакова получила молодая актриса Дарья Антонюк. Она также известна как победительница шоу «Голос», и теперь работает в театре, художественным руководителем которого является Владимир Машков.
Статуэтку за лучшую женскую роль получила Галина Тюнина - за роль Аркадиной в спектакле «Чайка» Мастерской Петра Фоменко.
- Очень тяжелая дама! - удивилась Галина, взяв в руки награду. - Наверняка женщина с характером. Ей свойственна достойная простота - есть чему поучиться актерам.
Парус для Нонны
В этом году было решено учредить специальную номинацию «Хрустальный парус». Награда в ней досталась Нонне Гришаевой. Наверное, не все знают, что сейчас эта артистка руководит Московским областным Театром юного зрителя. Вручал эту награду ее старый друг Николай Фоменко.
- Мне кажется, что к Нонне надо что-то присоединить - например, генератор постоянного тока с проводами, - сказал Фоменко со сцены. - Это решит многие вопросы не только у нас, но и в регионах. И не только с театром, но и с газом, электричеством. Она может всё!
Нонна Гришаева была настолько смущена таким потоком комплиментов, что на некоторое время потеряла дар речи и просто смущенно улыбалась. Но потом собралась с мыслями и сказала небольшую благодарственную речь.
Награда за «Тишину»
Самая главная и неожиданная награда была вручена Владимиру Машкову. Нет, конечно, мы все привыкли и знаем, что это один из лучших российских артистов. Но все эти годы он блистал только в кино. В прошлом году актер стал художественным руководителем Театра Олега Табакова. Владимир Львович честно заявил, что в кино он будет сниматься реже, а все свое время станет посвящать театру. Так он решил отдать дань памяти своему учителю Олегу Табакову, которого не стало весной прошлого года. Когда-то именно он поверил в своего студента и доверил ему, 23-летнему парню, исполнить роль старика в спектакле «Матросская тишина». Спектакль имел оглушительный успех, но шел недолго. «Наша «Матросская тишина» явно заслуживает жизни, а не забвения», - написал в своей книге «Моя настоящая жизнь» Олег Табаков. И вот сейчас, спустя годы, Владимир Машков реанимировал эту постановку. Теперь уже 55-летний артист снова играет старика Абрама Шварца. Именно за эту роль он и получил «Хрустальную Турандот». Будет он ее играть и в день своего 56-летия в конце ноября, ведь для него эта роль стала судьбоносной.
Ученик - учителю
Награду Владимиру Машкову вручил народный артист РСФСР Станислав Любшин. Как нам стало известно, он специально вернулся в Москву из дальней поездки раньше запланированного времени, чтобы успеть на церемонию.
- Меня всегда восхищало то, как Владимир Машков умеет быть разным - и непонятно, как это ему удается, - сказал перед вручением Любшин. - Для меня две самые любимые роли у этого артиста - «Ликвидация» и «Матросская тишина». Это потрясающие достижения. Он поднял всем нам планку, сказав, что, если кто-то хочет лучше, - давайте, но ниже уже нельзя!
Владимир Машков был растроган таким признанием выдающегося артиста. И уже стало понятно, что эта награда для него - гораздо больше, чем просто награда.
- Спасибо за такие слова! - сказал в ответ Машков. - У меня сейчас пролетела целая жизнь перед глазами. Я с большой гордостью буду хранить этот приз. Спасибо труппе нашего театра, которая помогла мне после 20-летнего перерыва снова выйти на сцену. Наше дело коллективное - без товарищей ничего не произошло бы. Но я считаю, что эта награда принадлежит другому человеку - нашему учителю Олегу Павловичу Табакову. Потому что это он напитал нас любовью, желанием трудиться и научил бескорыстному существованию в этой профессии. Олег Павлович, это ваша «Турандот»!
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