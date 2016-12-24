Музей имени Эрьзи получил в дар два письма Федота Сычкова

В преддверии юбилейного года Федота Сычкова Музей имени Эрьзи получил в дар два письма художника. Письма хранились в семейном архиве академика Императорской Академии художеств Ивана Семеновича Куликова, которого с Сычковым связывала давняя дружба.



Письма музею предоставил внук Куликова - Алексей Беспалов - и рассказал историю знакомства и многолетней переписки двух друзей-художников, начинавших свой творческий путь в мастерской Ильи Репина.

- Они сблизились во время учебы в Академии художеств, потому что были близки и по происхождению, - пояснил Алексей Беспалов. - Практически все ученики в классе Ильи Репина были из дворянских семей, поэтому Федот Васильевич Сычков, из бедной крестьянской семьи, быстро подружился с парнем из муромской глубинки - Иваном Семеновичем Куликовым. Иван Куликов был из крепостных крестьян и, чтобы учиться в академии, проделал большую работу. Его отец хотел, чтобы он стал маляром, но Иван Семенович тайком бегал в иконописную мастерскую, где смотрел, как художник пишет святые лики, и делал наброски. Эти наброски случайно увидел академик Морозов и взял талантливого парня в Санкт-Петербург, чтобы отправить учиться в академию художеств. С Федотом Сычковым и после академии они неоднократно встречались до и после революции и вели переписку в течение жизни.

Однако переписка художников не сохранилась в семейном архиве. Письма, которые внук художника передал в музейный архив, Сычков адресовал Елизавете Аркадиевне, супруге Ивана Куликова. Первое письмо, датированное 1944 годом, - ответ на письмо Елизаветы Аркадиевны, в котором та сообщила о смерти Ивана Семеновича зимой 41 года. В своем письме, трогательном и печальном, Сычков приносит соболезнования вдове близкого друга и сожалеет о столь ранней его смерти. Второе письмо - от 1952 года, в нем Федот Васильевич сообщает о том, что планирует свою персональную выставку, и интересуется у Елизаветы Аркадиевны, не хранятся ли у нее его старые работы. На вопрос, почему эти письма, такие личные, было решено передать музею, Алексей Беспалов отвечает лаконично: «Письма Куликова должны храниться у Куликова, письма Сычкова - у Сычкова».

- От Ивана Семеновича осталась обширнейшая переписка, в 50-е годы большая её часть ушла в государственные архивы, но часть писем осталась, - говорит Алексей Беспалов. - Я всю жизнь проработал радиоинженером и мало вникал в вопросы искусства, но после выхода на пенсию я занялся семейным архивом. Сканировал письма, раскладывал по тематике и неожиданно нашел эти два письма Федота Сычкова. С его работами я был знаком с детства по его открыткам, и мне нравились эти краски, улыбки людей.

Внук живописца в Саранске впервые так близко познакомился с творчеством Сычкова, и оно произвело на него сильное впечатление. Алексей Беспалов нашел много общего в работах своего деда и Федота Васильевича, сходные сюжеты и похожие образы - например, «Три девицы» у Куликова и «Три девушки у плетня» Сычкова.



