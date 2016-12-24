«У вас очень воспитанные зрители!»

На минувшей неделе Брянский областной театр драмы имени А.К. Толстого закончил в Саранске свои «Большие гастроли». Театральный коллектив завершил творческое путешествие в Мордовию спектаклем «Дикарь» по пьесе испанского драматурга Алехандро Касона.



В центре сюжета - юная учительница Маргарита, которая приезжает в уединенное поместье в горах, чтобы обучать грамоте наследника богатого семейства, который после смерти отца живет с двумя своими тетушками. Только по приезде в поместье Маргарита узнает, что Пабло - ее воспитаннику - не 4 года, а все 24, и всю свою жизнь он провел в горах, учась понимать природу, но не умея читать и писать. Терпеливая учительница берется за работу и учит Пабло не только письму и арифметике, но и этикету, сдержанности и уважению к женщине. Сама же в свою очередь восхищается его свободой духа и чистотой мыслей, учится у него любви к жизни и единению с природой.

Трудно однозначно обозначить жанр интригующего и многослойного сюжета. Добродушные шутки тетушек главного героя придают спектаклю комедийные нотки. Но мелодраматичная история любви Пабло и Маргариты, между которыми вполне ожидаемо вспыхивают чувства, несовместимость их характеров, ошибки прошлого и трагическая семейная история героев делают развязку неоднозначной. Принятые в цивилизованном мире условности кажутся главному герою пошлым и лицемерным фарсом, общество же, не пытаясь понять глубину его мышления, клеймит героя одним словом - Дикарь. Он не может ни принять, ни быть принятым тем миром, частью которого является Маргарита, но также понимает, что уже не сможет остаться один. У пьесы открытый финал, автор оставляет своего героя среди неразрешенных противоречий, но дарит надежду - надежду на новую жизнь.

Зрители, затаив дыхание, наблюдали за хитросплетениями сюжета, смеялись над шутками и сопереживали персонажам. И покидали спектакль в раздумьях, решая каждый для себя, чем же должна закончиться эта история.

Журналист «ВС» поинтересовалась у актрисы Брянского театра драмы Людмилы Борисовой, чем ее привлекает пьеса, а также узнала ее впечатления от «Больших гастролей».

- Пьеса - про любовь, это самое главное, без любви и жизни нет. Спектакль ставил хороший режиссер, Ярош Борис Владимирович, у него все спектакли очень хорошо удаются. А когда есть хорошая пьеса и хороший режиссер, тогда интересно работать.

«ВС»: Пьесу в какой-то мере можно назвать поучительной...

- Да, она, может, и не из нашей жизни, но обращена к молодежи. Мы играем для молодежи, поэтому, конечно, любовь и воспитание на примере главного героя - это именно поучительно. Герои учили друг друга жизни и учились друг у друга.

«ВС»: Вы уже отыграли на нашей сцене несколько спектаклей, что можете сказать о нашей публике?

- Прием хороший, люди доброжелательные, а это самое главное, когда тебя хорошо принимают. Сегодня на спектакль приходили школьники, и они нас очень удивили, с таким интересом смотрели, смеялись там, где положено, реагировали там, где уместно. Нам так легко было работать, они ничего не засмеивали, с большим вниманием слушали, это очень порадовало. Мы уезжаем отсюда с очень большим эмоциональным подъемом, потому что такая встреча хорошая получилась. У вас очень воспитанные зрители! И конечно, было приятно увидеть обновленный Саранск, вы, наверное, им очень гордитесь.

«ВС»: А вы не впервые в Саранске?

- 32 года назад ваш театр был у нас, а мы приезжали с ответными гастролями в Саранск. И я хочу сказать - я не узнала город! Театр тот же, только отремонтированный, но тогда не было рядом таких красивых домов. Саранск был и тогда хороший, но проще, а сейчас это замечательный город, чувствуется, что приехал в столицу!

«ВС»: Год театра был для вас особенным?

- Мы много ездили. Мы были даже за рубежом - в Белоруссии. Еще мы были в Кургане, а это же так далеко! Туда ссылали декабристов! Также благодаря Году театра мы снова приехали к вам. И в целом театральная жизнь бурлит в этом году. Очень много было сделано для театров, артистам дали звания, обновили сценическое оборудование. То есть о нас заботятся, и мы чувствуем, что этот год проходит не зря, он очень много дал театрам полезного, очень много выделяется средств, чтобы театр становился лучше и процветал. Можно сказать только положительное об этом годе, и очень жаль, что он заканчивается. Приятно ощущать свою нужность, нужность театра и актеров.

Светлана РУЧИНСКАЯ