Доска позора

«Посмотри, какая остановка - ржавая и еле держится»
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Нелегальный бизнес в нашей стране не только не приветствуется, но за такую деятельность законодательством предусмотрено наказание.
В Саранске для уличной торговли определены специальные места. Для работы на отдельных из них необходимо получить разрешение Администрации городского округа Саранск, на других, таких как мини-рынки для продажи сельскохозяйственной продукции, разрешение на торговлю не требуется. Однако зачастую особенно приезжие торговцы устанавливают свои торговые точки там, где им заблагорассудится. Как правило, торговлю в таких местах они осуществляют от нескольких часов до нескольких дней, а затем исчезают. Потребители, приобретая у таких продавцов товар, рискуют: очень часто товар у однодневных точек сомнительного качества, а соответственно, и претензии затем предъявлять будет некому.
Осенью в больших городах число несанкционированных торговых точек значительно увеличивается. Сказывается здесь то, что созревает урожай овощей, фруктов, и «предприниматели» из разных уголков России, и не только, хотят реализовать его, не получая на то необходимых разрешений.
Сотрудники Административно-технической инспекции Администрации городского округа Саранск регулярно проводят рейды по выявлению несанкционированной торговли.
Одним из нарушителей стало физическое лицо, осуществляющее торговлю в неустановленном и необорудованном для этого месте, без разрешительной и сопроводительной документации. «Предприниматель» вел бойкую торговлю фруктами, ягодами и овощами - арбузами, дынями, персиками, грушами, картофелем, капустой - на улице Ленинградской. Вероятно, полагал, что в этом тихом районе Саранска получится избежать встречи с контролирующими структурами. Ранее этот гражданин уже привлекался к административной ответственности за несанкционированную торговлю, и на него налагался штраф. Вероятно, это уроком для него не стало. На предприимчивого гражданина повторно был составлен протокол об административном правонарушении. На заседании административной комиссии на него наложен штраф в сумме 3 тысяч рублей за нарушение пункта 2 статьи 6 «Мелкорозничная, развозная и разносная торговля в неустановленных и необорудованных местах» Закона Республики Мордовия от 15 июня 2015 г. № 38-З «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия».
Во время рейдов по выявлению несанкционированной торговли с гражданами, осуществляющими торговлю в неустановленных местах, проводится разъяснительная беседа о перемещении торговых точек на организованные площадки для торговли, мини-рынки для продажи сельскохозяйственной продукции и рынки города Саранска. Однако, видимо, запретный плод сладок.
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