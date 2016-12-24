Доска позора

Нелегальный бизнес в нашей стране не только не приветствуется, но за такую деятельность законодательством предусмотрено наказание.

В Саранске для уличной торговли определены специальные места. Для работы на отдельных из них необходимо получить разрешение Администрации городского округа Саранск, на других, таких как мини-рынки для продажи сельскохозяйственной продукции, разрешение на торговлю не требуется. Однако зачастую особенно приезжие торговцы устанавливают свои торговые точки там, где им заблагорассудится. Как правило, торговлю в таких местах они осуществляют от нескольких часов до нескольких дней, а затем исчезают. Потребители, приобретая у таких продавцов товар, рискуют: очень часто товар у однодневных точек сомнительного качества, а соответственно, и претензии затем предъявлять будет некому.

Осенью в больших городах число несанкционированных торговых точек значительно увеличивается. Сказывается здесь то, что созревает урожай овощей, фруктов, и «предприниматели» из разных уголков России, и не только, хотят реализовать его, не получая на то необходимых разрешений.

Сотрудники Административно-технической инспекции Администрации городского округа Саранск регулярно проводят рейды по выявлению несанкционированной торговли.

Одним из нарушителей стало физическое лицо, осуществляющее торговлю в неустановленном и необорудованном для этого месте, без разрешительной и сопроводительной документации. «Предприниматель» вел бойкую торговлю фруктами, ягодами и овощами - арбузами, дынями, персиками, грушами, картофелем, капустой - на улице Ленинградской. Вероятно, полагал, что в этом тихом районе Саранска получится избежать встречи с контролирующими структурами. Ранее этот гражданин уже привлекался к административной ответственности за несанкционированную торговлю, и на него налагался штраф. Вероятно, это уроком для него не стало. На предприимчивого гражданина повторно был составлен протокол об административном правонарушении. На заседании административной комиссии на него наложен штраф в сумме 3 тысяч рублей за нарушение пункта 2 статьи 6 «Мелкорозничная, развозная и разносная торговля в неустановленных и необорудованных местах» Закона Республики Мордовия от 15 июня 2015 г. № 38-З «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия».

Во время рейдов по выявлению несанкционированной торговли с гражданами, осуществляющими торговлю в неустановленных местах, проводится разъяснительная беседа о перемещении торговых точек на организованные площадки для торговли, мини-рынки для продажи сельскохозяйственной продукции и рынки города Саранска. Однако, видимо, запретный плод сладок.