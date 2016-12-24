«Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать»

В Саранске стартовал месячник пожилых людей

Ничто не вечно в этом мире, и каждому человеку это известно. Не вечны люди, не вечна и наша молодость, поэтому каждый человек рано или поздно окажется в золотой осени жизни - пожилом возрасте. Именно поэтому каждый из нас, в каком бы возрасте он ни находился, должен с почтением относиться к сединам окружающих нас пожилых людей, наших родителей, бабушек и дедушек, помня: как сегодня мы относимся к людям старшего поколения, так на нашем примере к нам будут относиться наши дети и внуки.

Для привлечения внимания общества к жизни и проблемам пожилых людей уже на протяжении нескольких лет в Саранске, как и по всей Мордовии, проводится месячник пожилых людей. Период его проведения - с 1 по 31 октября. В течение месяца люди старшего поколения становятся центром внимания для всех горожан, от воспитанников дошкольных учреждений до органов муниципальной и государственной власти. Подробно о мероприятиях месячника рассказала начальник Управления по работе с гражданами старшего поколения Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск Римма Егорчикова.

«В рамках месячника во всех школах города пройдут классные часы, на которые будут приглашены люди старшего поколения - бабушки и дедушки, ветераны. В школьных музеях и библиотеках к этим мероприятиям подготовят выставки, в которых продемонстрируют историю города в лицах и судьбах. В детских садах пройдут вечера для дедушек и бабушек, будут организованы выставки рисунков «Мои дедушка и бабушка» и фотовыставки, для которых дети своими руками сделают сувениры для бабушек и дедушек. В качестве пропаганды здорового образа жизни дошколята вместе с бабушками и дедушками примут участие в спортивных мероприятиях. Все это еще раз напомнит о необходимости уважительного отношения к пожилым людям, ветеранам, - рассказала Римма Егорчикова. - Именно с этой целью многие мероприятия запланированы в формате «Диалог поколений», вот почему они пройдут непосредственно в школах городского округа. За несколько лет их проведение стало доброй традицией, к ним заранее готовятся, их с нетерпением ждут.

Особое место в этот период занимают благотворительные акции. Для некоторых пожилых людей это хорошая возможность подготовиться к зиме, провести уборку жилья или косметические процедуры. На протяжении всего месячника будет проходить акция «Готовимся к зиме», в рамках которой людям старшего поколения, находящимся на надомном обслуживании, помогут запастись овощами на зиму. В течение всего месяца запланирована акция «Добрый парикмахер», в ходе которой пожилым людям будут бесплатно оказаны парикмахерские услуги на дому. Адресная помощь пожилым людям будет оказываться и в ходе акции «Согреем ладони, разгладим морщины», а в рамках акции «Пожилым людям - наше внимание и забота» тяжелобольных пожилых людей будут посещать на дому, проводя индивидуальное консультирование и оказание услуг по вопросам пенсионного обеспечения.

Интересные тематические мероприятия подготовили и проведут библиотеки города. Это и библиовстречи, и вечера читателей, и литературные праздники. Во всех ветеранских клубах по интересам города, а их в Саранске 25, пройдут тематические вечера отдыха, регулярно будут проводиться состязания по шашкам и шахматам, в том числе мастер-классы за шахматной доской представителей старшего поколения для школьников. Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. и музей им. А.И. Полежаева подарят людям старшего поколения «День Добра и Уважения!» - дни открытых дверей.

Не останутся без внимания и долгожители, чествование которых пройдет в рамках мероприятия «Секреты долголетия», поздравление пожилых людей в честь памятных дат и юбилеев состоится в ходе мероприятия «Мои года - мое богатство». Традиционным стало поздравление юбиляров семейной жизни - «Семейное счастье». В обязательном порядке состоится чествование ветеранов педагогического труда, ведь День учителя как раз празднуется в октябре.

Целый ряд мероприятий приурочен к предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это и выставки, и массовые показы художественных фильмов, и экскурсии.

Многие мероприятия направлены на продление активного долголетия. Для тех, кто полон сил, энергии и ведёт активный образ жизни, запланированы различные массовые культурные и спортивные мероприятия. Второй год подряд среди пожилых людей проходят спортивные соревнования по скандинавской ходьбе. На базе саранской школы № 36 состоятся соревнования по стрельбе в тире. Очень яркой и красочной год от года становится выставка «Урожайная корзинка - 2019». В этом году она проходит уже в девятый раз. Это увлекательное соревнование наших садоводов и огородников в результатах своего труда на дачных участках. «Возможности карвинга» продемонстрируют чудеса художественной нарезки овощей и фруктов, а конкурс «Королева осени» выявит лучшую мастерицу по выпеканию пирогов.

Конечно, не останутся без внимания и пожилые люди, которые по состоянию здоровья и преклонного возраста не смогут лично посетить все эти мероприятия. С концертами в Пансионат для ветеранов и инвалидов и в больницы придут артисты и творческие коллективы ветеранов и школьники.

Надеемся, что все жители Саранска активно подключатся к нашим мероприятиям, ведь в Саранске проживает около 105 тысяч пенсионеров. Это 30% от всего населения нашего города. Все очень близки нам, ведь это наши родители, дедушки и бабушки, бывшие коллеги, наши соседи и друзья. И мы должны не просто от души поздравить их, но и чем-то помочь, поддержать. Все это довольно несложно, но для каждого из этих людей очень ценно и важно. Администрация городского округа Саранск также очень надеется, что все организации и предприятия города найдут возможность почествовать своих ветеранов. Ведь многие из них часть жизни посвятили тому или иному предприятию. Всем им будет приятно осознавать, что они не забыты, что их труд ценят и помнят».

С подробным планом мероприятий месячника пожилых людей можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского округа Саранск и в группе Администрации Саранска в социальной сети Вконтакте.



