В пожаре погибла 68-летняя женщина

Трагедия произошла 28 сентября в Ардатовском районе. Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 16 часов 03 минуты. В нем говорилось, что по адресу: Ардатовский район, Микрорайон № 1, д. 29А - горит жилая квартира.

На место происшествия выдвинулись пожарные расчеты, к моменту их прибытия квартира вся была объята дымом. После ликвидации пожара был обнаружен вероятный источник возгорания - тлеющий матрац, неподалеку находилось тело погибшей хозяйки дома. Пенсионерка была инвалидом 3-й группы и характеризуется соседями только с положительной стороны.

Площадь возгорания составила всего два квадратных метра, причина возникновения пожара - неосторожность при курении.



