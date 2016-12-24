Проект «Старшее поколение - наше будущее»

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Как реализуется психологическая поддержка людей старшего поколения, находящихся в домах-интернатах Мордовии? Как улучшилось качество жизни пожилых людей?
Своим мнением на этот счет с корреспондентом «ВС» поделилась Светлана Кочеткова - руководитель социального проекта «Старшее поколение - наше будущее», работа над которым началась в ноябре 2018 года.
«Воплотить проект в жизнь удалось в рамках поддержки Фонда президентских грантов, - рассказывает Светлана Кочеткова. - За период реализации проекта было проведено 748 групповых психологических тренингов для пожилых людей, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения региона. Реализация мероприятий позволила получить квалифицированную помощь широкому кругу лиц пожилого возраста, что улучшило уровень их психологического благополучия. Необходимо отметить, что у 85 процентов людей в возрасте от 60 лет и старше наблюдается положительный результат - улучшение самочувствия, интерес к самозанятости и самоорганизации внутри коллектива, снижение социальной изоляции».
На протяжении года проводились досуговые мероприятия, приуроченные к различным памятным и праздничным дням. Такие мероприятия, как пояснила руководитель проекта, особенно тепло воспринимаются престарелыми людьми.
Как заверила Светлана Кочеткова, по итогам проекта будут подготовлены рекомендации для персонала учреждений, которые позволят использовать отработанные методики в их работе с пожилыми людьми.
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