Машина «сбежала»

Репортер

В Краснослободске от мужчины самостоятельно уехал «КамАЗ». 29 сентября здесь произошло необычное ДТП.

Как информирует Госавтоинспекция региона, около двух часов дня на улице Литвиновской трудился камазист. Мужчина разгружал грузовик, вот только на «ручник» поставить транспортное средство он позабыл. В результате чего большегруз начал двигаться самопроизвольно и уехал в ближайший кювет, где перевернулся набок. Водитель многотонника был трезв и напуган - он получил различные травмы. Для оказания медицинской помощи пострадавшего доставили в районную больницу.

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