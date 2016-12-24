Машина «сбежала»

«Владеем ли мы тем, что будет завтра?»
В Чамзинке от внезапного инсульта скончалась 17-летняя школьница - лауреат конкурсов «Ученик года - 2018» и «Мисс Чамзинка - 2018»
В Краснослободске от мужчины самостоятельно уехал «КамАЗ». 29 сентября здесь произошло необычное ДТП.
Как информирует Госавтоинспекция региона, около двух часов дня на улице Литвиновской трудился камазист. Мужчина разгружал грузовик, вот только на «ручник» поставить транспортное средство он позабыл. В результате чего большегруз начал двигаться самопроизвольно и уехал в ближайший кювет, где перевернулся набок. Водитель многотонника был трезв и напуган - он получил различные травмы. Для оказания медицинской помощи пострадавшего доставили в районную больницу.
В Чамзинке от внезапного инсульта скончалась 17-летняя школьница - лауреат конкурсов «Ученик года - 2018» и «Мисс Чамзинка - 2018»
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
Студенческие отряды Мордовии подвели итоги трудового лета
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» прозвучали откровения матери спасенной в Саранске малышки
13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов,...
Взятка в 1,5 миллиона рублей потянула на шесть лет «строгача» и трехмиллионный штраф
26 сентября, накануне Всемирного дня туризма, министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов встретился в отеле Four Points by Sheraton...