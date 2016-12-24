Мэр Рузаевки ушел в отставку

«Мы строили не просто школу, а настоящий центр образования!»
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
Валерий Родионов сложил с себя полномочия главы администрации Рузаевского городского поселения. О своем решении он объявил на прошедшей в пятницу сессии местного совета депутатов, пояснив, что «пришло время заняться здоровьем».
Народные избранники большинством голосов отставку приняли. До подведения итогов объявленного конкурса на замещение вакантной должности обязанности градоначальника будет исполнять первый заместитель главы администрации Рузаевки Александр Киселев.
Отметим, что вторым по величине городом Мордовии Валерий Родионов руководил с ноября 2016-го. А до этого - возглавлял подразделения пожарной охраны в Старошайговском и Рузаевском районах. В 2009 году после выхода на пенсию трудился в Центре ГИМС МЧС России по РМ. Недавно, согласно имеющейся информации, врачи действительно рекомендовали чиновнику ограничить нагрузки. Однако уходить на покой он, судя по всему, еще не собирается. Теперь, как поговаривают, экс-мэр Рузаевки будет работать в Саранске, в одном из республиканских министерств.
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
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