Работодатели Мордовии обозначили свои приоритеты

Вопросы развития и задачи, стоящие перед бизнес-сообществом, обсуждались в понедельник на отчетно-выборном собрании членов регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей РМ». Речь шла, прежде всего, о состоянии делового климата в Мордовии и о мероприятиях по его дальнейшему улучшению, в том числе - в свете реализации предложенных Президентом страны нацпроектов.

Как отмечалось, по результатам подготовленного не так давно рейтинга административного давления на бизнес, республика занимает вполне приличное 35-е место среди российских территорий и 4-е место в Приволжском федеральном округе. С другой стороны, количество обращений, поступающих в адрес регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей, не сокращается - за девять месяцев 2019-го рассмотрено 60 письменных и 68 устных жалоб. Более того, проводимые опросы показывают, что лишь около 8 процентов бизнесменов уверенно заявляют о смягчении наказаний за допущенные нарушения. Тогда как около половины, напротив, говорят об их ужесточении. К числу проблемных моментов также можно причислить относительно низкую долю среднего класса - основу современного общества. Впрочем, сия тематика злободневна для всей России…

Решать приоритетные задачи предполагается комплексно. А именно - путем роста инвестиций (в том числе и внешних, способствующих реализации средних и крупных промышленных проектов), ускоренного технологического развития и создания новых рабочих мест (преимущественно высококвалифицированных). Так, численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса согласно прогнозам уже в следующем году увеличится с 91 до 95 тысяч человек, а к 2020 году достигнет отметки в 109 тыс. чел. Уровень инвестиций в основной капитал не должен падать ниже 27 процентов. А средняя месячная заработная плата вырастет к 2025 г. до 46,2 тысячи рублей.

При подведении итогов работы РОР подчеркивалось, что сегодня организация насчитывает 424 члена. В том числе - 42 крупных предприятия, 10 субъектов среднего предпринимательства, 352 представителя малого бизнеса и некоммерческих структур, а также 15 образовательных учреждений, 5 союзов и ассоциаций. В ходе собрания были рассмотрены и кадровые вопросы. Председателем «Союза промышленников и предпринимателей РМ» вновь избран президент ГК «Талина» Виктор Бирюков.