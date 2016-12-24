Месть в стиле НЮ

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В Саранске будут судить мужчину, который решил показать всем желающим в интернете прелести бывшей жены
30-летний молодой человек решил необычным образом отомстить бывшей супруге. Когда семейная жизнь пары еще не дала трещину, мужчина наслаждался пикантными снимками любимой в частном порядке. Девушка охотно шла на контакт и баловала мужа откровенными фотографиями. Однако спустя время их брак распался, но фотки бывшей супруги «во всем ее великолепии» остались в распоряжении мужчины.
Тоскуя по былым ласкам своей благоверной, товарищ время от времени просматривал пикантный фотоархив. И это лишний раз заставляло поразмыслить над возобновлением отношений - он стал просить девушку вернуться к нему.
Бывшая жена ответила отказом, и тогда раздосадованный кавалер решил явить всю красоту нагого тела экс-возлюбленной на обозрение в сети интернет. Он выложил ее откровенные фото в социальной сети «Вконтакте», потешив тем самым свое ущемленное самолюбие.
Этот сюрприз поверг девушку в шок, она немедленно обратилась в полицию и сообщила о случившемся. На мстительного «фотолюбителя» завели уголовное дело по факту распространения порнографических материалов в сети интернет. Как утверждают правоохранители, свою вину он не отрицает и в скором времени ответит в суде за содеянное.
Отметим, что подобные случаи в республике фиксируются не так уж и редко. Так, в декабре 2018-го был вынесен приговор 29-летнему мужчине, который тоже разместил в сети интимные фото бывшей возлюбленной. Правда, тогда он хотя бы создал фейковый аккаунт…
Эти пикантные снимки провисели в сети несколько дней. Героиня фотосессии, узнав об этом, обратилась в полицию. Суд решил наказать мужчину четырьмя месяцами исправительных работ.
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