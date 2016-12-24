Не золотая рыбка

Приговор помощнику прокурора
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Ленинский районный суд поставил точку в деле о массовой гибели рыбы в реке Саранке летом этого года. «Саранскгорводоканал» оплатит нанесенный рыбному хозяйству ущерб в размере более 113 тысяч рублей.
6 июня отдыхающие рядом с городским парком имени Пушкина стали свидетелями экологического бедствия. От реки Саранки шел неприятный запах, водоем походил на мутную жижу, напоминающую канализационные стоки. Берега были усеяны мертвой рыбой, что мгновенно привлекло к водоему сотни птиц. В этот же день на речке появились рабочие, одни вылавливали дохлую рыбу на лодке, другие перекрывали водоем.
Жители Саранска тут же принялись гадать, что могло послужить причиной массовой гибели рыбы, и предлагали самые экзотичные варианты. Но вскоре появилась информация о прорвавшейся трубе канализации на Юго-Западе. На улице Фурманова рабочие «Саранскгорводоканала» в то время как раз приступили к ремонту, и проводивший там работы экскаватор провалился в огромную яму под асфальтовым полотном. А там находились развалившиеся от старости канализационные трубы, установили их еще в советские времена в 1965 году...
Провалившийся экскаватор из ямы благополучно вытащили, а образовавшийся котлован засыпали. Но уже на следующий день улица Фурманова утопала в нечистотах. «Из ямы, в которую упала техника, потекла канализационная вода, потоки хлынули в сторону пожарной части и в подвал близлежащего дома, - делились впечатлениями жители улицы. - Воду перекрыли. Приехали машины с «отсосами» к подвалам, но за пожарной частью уже образовалось маленькое озеро». Так канализационные и сточные воды потекли в подвалы жилых домов, а затем и в реку Саранку.
Прокуратура в ходе проведенной проверки установила, что «в результате аварийного сброса загрязняющих веществ в воду р. Саранка через дренажный коллектор, предназначенный для сброса ливневых вод, установлено превышение в реке концентрации загрязняющих веществ в десятки раз относительно предельно допустимой». Фактически погибло два вида рыб: карась серебряный и речной окунь, их размеры колебались от 5 до 15 см. После проведения токсикологического и гидрохимического анализов проб воды было установлено, что гибель рыбы была связана с аноксией (кислородным голоданием), которая вызвана прорывом канализации и, как следствие, загрязнением среды их обитания. Результаты проведенных экспертиз свидетельствовали о загрязнении водного объекта р. Саранки сбросами сточных вод из аварийного места разрыва канализационного коллектора.
Прокурор Ленинского района подал исковое заявление к «Саранскгорводоканалу» о взыскании суммы ущерба, причиненного рыбному хозяйству города, в размере более 113 тысяч рублей. Требования прокурора судом были удовлетворены в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.
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