Сотни тысяч рублей в форточку

В Мордовии орудовал лжеустановщик пластиковых окон из Украины

На днях, 27 сентября, в пресс-центре МВД по РМ прошел брифинг, посвященный расследованию случаев мошенничества, где оперуполномоченный по особо важным делам УУР МВД по РМ майор полиции Дмитрий Костькин рассказал журналистам о задержании подозреваемого в хищении денежных средств под предлогом установки пластиковых окон.

- Случаи совершения мошенничеств в последнее время становятся все более массовыми. Хотела бы вам рассказать о том, что сегодня, совместно с отрядом правопорядка, была проведена работа по профилактике мошенничества. Мы раздали памятки, где отражена вся информация, которая необходима нашим гражданам, чтобы не попасться на уловки мошенника, - сообщила в начале брифинга начальник ОИиОС МВД по РМ подполковник внутренней службы Светлана Холодкова. - Произошло очень активное общение, граждане говорят о том, что они регулярно встречаются с такими случаями. Но кто-то владеет информацией, как не стать жертвой мошенника, кто-то впервые об этом слышит.

Майор полиции Дмитрий Костькин отметил, что на особом контроле у полицейских остаются контактные мошенничества, когда злоумышленники общаются с гражданами лично, а не по интернету. В качестве примера он привел информацию о задержании подозреваемого в мошенничестве с установкой пластиковых окон.

- На территории нашего региона в 2018 году был зафиксирован ряд случаев мошенничества под предлогом установки пластиковых окон. От действий злоумышленника пострадали жители города Саранска, Рузаевского и Ромодановского районов. Гражданин 1992 года рождения, действовавший под видом индивидуального предпринимателя, разместил на сайте «Авито» и на других интернет-ресурсах объявления о предоставлении услуг по установке пластиковых окон. После того как ему звонили клиенты, он выезжал к ним на дом, проводил замеры и брал с них предоплату. Впоследствии данный гражданин пропал, а жители нашего региона лишились достаточно серьезной суммы денег, - пояснил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД.

На сегодняшний день известно о девяти таких эпизодах, общая сумма ущерба составила порядка 180 тысяч рублей. При этом специалист по пластиковым окнам работал с заказчиками, не маскируясь. С теми, кто сразу соглашался на установку пластиковых окон за привлекательную цену, он заключал договор на оказание услуг, где вписывал свои подлинные паспортные данные. Но это ему не помешало впоследствии раствориться с деньгами клиентов в сиреневой дали. Авансы с доверчивых заказчиков предприимчивый оконщик собирал в течение четырех месяцев. Самых первых клиентов, кто уже устал ждать, уговаривал дать еще немного времени на изготовление конструкций. А потом в июне 2018 года просто исчез. Как выяснилось в дальнейшем, он уехал в Луганскую область и потратил там все собранные в Мордовии деньги. Житель Украины был объявлен в розыск. Задержали товарища через год - в июне 2019 года его поймали на территории Ростовской области, куда он приехал, чтобы навестить свою беременную сожительницу.

В настоящее время подозреваемый дал признательные показания по всем 9 эпизодам и находится под стражей. В ближайшее время дело планируется передать в суд. Отметим, что обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.



