На «Лисме» и «Цветлите» будут реализованы новые инвестпроекты

Вопросы обеспечения производственной деятельности конкретных предприятий республиканской промышленности и перспективы реализации новых инвестиционных проектов рассмотрены в ходе рабочих совещаний у Главы Мордовии Владимира Волкова.

ООО «Интерфармгласс», в частности, активно присматривается к стекольному производству «Лисмы». По словам президента компании Тимура Шарипова, это направление представляет интерес, прежде всего, с позиции организации выпуска первичной фармацевтической упаковки и изделий из боросиликатного стекла для нужд фармацевтической промышленности - ампул, трубок, флаконов и картриджей.

Владимир Волков в ответ подтвердил, что на площадках «Лисмы» необходимо открывать современные производства, создавать дополнительные рабочие места. «Нам важно, чтобы предприятие активно развивалось, а его персонал получал достойную заработную плату», - подчеркнул Глава Мордовии. Руководитель региона также поручил профильным министерствам отработать механизм взаимодействия с инвестором для реализации означенного проекта.

Председатель совета директоров кабельного завода «Цветлит» Евгений Бурканов в свою очередь сообщил Главе РМ, что по итогам последних шести месяцев объемы выпуска продукции на предприятии увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 78 процентов. Производительности труда выросла в 2,2 раза. На рабочие специальности было дополнительно принято 30 человек. Достижению столь существенных результатов в немалой степени способствовало размещение на свободных площадях новых производственных линий огнестойких кабелей и инновационных компаундов. В дальнейшем реализовать предполагается сразу несколько инвестпроектов (в том числе освоить выпуск бронированных кабелей широкого назначения) общей стоимостью свыше 400 миллионов рублей.

При обсуждении указанных вопросов Глава республики отметил важность дальнейшей модернизации производства и продолжения программы технического перевооружения с учетом ситуации, складывающейся на рынке кабельной продукции.