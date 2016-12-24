1 октября в столице Мордовии стартовал месячник пожилых людей

«Готов поставить «лайк» вашей республике!»
Федеральная группа мониторинга Президиума Генсовета «Единой России» оценила ход реализации нацпроектов в Мордовии
Начальник управления культуры Саранска Татьяна Салищева сообщила, что в рамках месячника запланировано множество мероприятий - как в учреждениях культуры городского округа Саранск, так и на дому (подробнее об этом - на стр. 8 этого номера).
«Обращаюсь ко всем горожанам: найдите возможность посетить своих престарелых родителей, звоните им чаще, ведь им так важно наше внимание и общение, - призвал Петр Тултаев. - Пока родители рядом с вами, дорожите каждым днем, проведенным вместе!»
Федеральная группа мониторинга Президиума Генсовета «Единой России» оценила ход реализации нацпроектов в Мордовии
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот
13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов,...
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя, Глава Мордовии огласил промежуточные итоги работы предприятий республики и...
В Чамзинке от внезапного инсульта скончалась 17-летняя школьница - лауреат конкурсов «Ученик года - 2018» и «Мисс Чамзинка - 2018»
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...