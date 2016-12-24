1 октября в столице Мордовии стартовал месячник пожилых людей

Начальник управления культуры Саранска Татьяна Салищева сообщила, что в рамках месячника запланировано множество мероприятий - как в учреждениях культуры городского округа Саранск, так и на дому (подробнее об этом - на стр. 8 этого номера).

«Обращаюсь ко всем горожанам: найдите возможность посетить своих престарелых родителей, звоните им чаще, ведь им так важно наше внимание и общение, - призвал Петр Тултаев. - Пока родители рядом с вами, дорожите каждым днем, проведенным вместе!»