«Законсервировали на зиму»: в Саранске отключили фонтаны

«Посмотри, какая остановка - ржавая и еле держится»
В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот
Холодная осенняя погода внесла свои коррективы в работу фонтанов в столице Мордовии. Их отключили раньше срока.
В этом году к консервации фонтанов в Саранске приступили на неделю раньше обычного - с 23 сентября. «Традиционно сезон фонтанов заканчивается 1 октября, но в этом году из-за погодных условий к консервации фонтанов приступили раньше. На будущее следует учесть: когда холодно, в пасмурную и дождливую погоду фонтаны включать не нужно», - распорядился мэр Саранска Петр Тултаев.
В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот
13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов,...
В Чамзинке от внезапного инсульта скончалась 17-летняя школьница - лауреат конкурсов «Ученик года - 2018» и «Мисс Чамзинка - 2018»
Федеральная группа мониторинга Президиума Генсовета «Единой России» оценила ход реализации нацпроектов в Мордовии
Сотрудники ДПС межмуниципального отдела МВД «Ардатовский» - 37-летний Сергей Бикеев и 39-летний Сергей Раимов - были признаны виновными в...
Студенческие отряды Мордовии подвели итоги трудового лета
1 октября состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов ПФО «Театральное...
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа