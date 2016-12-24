«Законсервировали на зиму»: в Саранске отключили фонтаны

Холодная осенняя погода внесла свои коррективы в работу фонтанов в столице Мордовии. Их отключили раньше срока.

В этом году к консервации фонтанов в Саранске приступили на неделю раньше обычного - с 23 сентября. «Традиционно сезон фонтанов заканчивается 1 октября, но в этом году из-за погодных условий к консервации фонтанов приступили раньше. На будущее следует учесть: когда холодно, в пасмурную и дождливую погоду фонтаны включать не нужно», - распорядился мэр Саранска Петр Тултаев.