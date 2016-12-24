В Саранске проверят все автомойки на предмет сброса стоков

На оперативном совещании в мэрии Саранска в минувший понедельник шла речь о необходимости проверок автомоек и гаражных кооперативов.

В последнее время в столице Мордовии появляется все больше моек для автомобилей. «Куда они сбрасывают свои стоки? В ближайшее время нужно создать комиссию, куда будут входить представители районных администраций, профильных управлений, муниципального предприятия «Саранскгорводоканал», и в течение месяца проверить все мойки в Саранске на предмет сброса стоков, - распорядился мэр Саранска Петр Тултаев. - Управлению строительства следует в рамках законодательства ужесточить выдачу разрешений на строительство моек и очень тесно взаимодействовать с «Саранскгорводоканалом».

Кроме того, в ближайшее время в городе будет проведена проверка гаражных кооперативов, с тем чтобы узнать, имеются ли договоры на вывоз мусора. «На обходах часто вижу небрежное отношение к городским территориям, в особенности это касается гаражных массивов, - заметил градоначальник. - Сами жители пользуются этой территорией, сами же ее и захламляют. Возможно, это происходит потому, что некуда выбросить мусор».