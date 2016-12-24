«В домах с центральным отоплением очень много воздушных пробок»

В минувший понедельник на оперативном совещании в мэрии Саранска обсудили запуск систем отопления в городе и отметили особенности начавшегося отопительного сезона 2019-2020 гг.

«Остается неподключенным только один дом, во все остальные дома теплоснабжение подано, - проинформировал присутствующих первый заместитель Главы Саранска - директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин. - В рабочем порядке ведется ликвидация завоздушенных стояков. Есть заявки от населения по отклонениям теплоносителя по параметрам, по ним ведется работа».

Заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова отметила, что все детские сады и школы Саранска обеспечены теплом.

«В нашем районе из 706 многоквартирных домов тепло в настоящее время есть во всех домах, кроме одного - МКД № 42 по улице Московской, - сообщил глава администрации Ленинского района Александр Юткин. - Причина заключается в дефекте подводящей теплотрассы. Всего в Ленинском районе 41400 стояков, из них 5413 - проблемных. По данным на 28 сентября, в работе находилось 744 заявки на ликвидацию завоздушенности отдельных стояков в квартирах».

В Пролетарском районе по состоянию на утро понедельника тепло запущено во все 470 многоквартирных домов. «Из 30000 стояков - 8300 проблемных. Управляющие компании все выходные работали, устраняли завоздушенность стояков. Есть вопросы по параметрам теплоносителя - его температура постоянно меняется, - рассказал глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин. - В работе находится 1122 заявки, поступившие через службу «071».

Из 734 МКД с центральным отоплением в Октябрьском районе Саранска тепло запущено во все дома. «Общее количество стояков - 28357, проблемных - около 8000. С начала отопительного периода от населения поступило 2179 заявок в службу «071», 1668 из них находятся в работе. Все прошедшие выходные управляющие компании работали по заявкам жителей. У нас также есть вопросы по параметрам теплоносителя», - отметил глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков.

«В домах с центральным отоплением очень много воздушных пробок. Пусконаладочный процесс обычно занимает время. Встречи с представителями ПАО «Т Плюс» проходят у нас ежедневно, на этих совещаниях называйте адреса конкретных проблемных домов, - призвал мэр Саранска Петр Тултаев. - Кроме того, нужно обратить внимание на разрытия. Аварий на трассах очень много. Разберитесь, какие проблемы у домоуправления № 9! Почему жители жалуются, что в обслуживаемых этой управляющей компанией домах до сих пор нет тепла? И еще - пока во всех домах теплоснабжение не нормализуется, в здание Администрации города подачу тепла не начинать!»