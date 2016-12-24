Поздравление Главы городского округа Саранск Петра Тултаева с Днем учителя

Дорогие учителя!

Уважаемые ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Профессия учителя во все времена была в почете, она всегда ценилась больше и выше других. Педагоги были, есть и будут мудрыми наставниками, верными друзьями для своих учеников и надежной опорой для родителей в воспитании детей.

В современных реалиях на них возлагается особая миссия: нужно не просто учить ребенка, но и помочь адаптироваться в этом мире, идти в ногу со временем. Именно от вас, дорогие педагоги, в большей степени зависит то, какими вырастут граждане нашей страны.

В школах Саранска очень много учителей, для которых эта профессия стала судьбой. Их самоотдача, мастерство, целеустремленность, энергия заслуживают самой высшей оценки! Достижения учеников наших школ - это результат плодотворной работы педагогов. Низкий поклон вам за ваш неустанный труд!

Искренне желаю вам, дорогие педагоги, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма, прилежных учеников. И пусть не только в праздничный день в ваш адрес звучат слова благодарности, теплые и добрые пожелания ваших воспитанников и их родителей.

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев