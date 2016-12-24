Поздравление Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова с Днем учителя

45 миллионов рублей на расселение людей из ветхого и аварийного жилья
13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов,...
Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Учитель - одна из самых важных и востребованных профессий. Вы закладываете интеллектуальную и нравственную основу нашего общества, передаете новым поколениям бесценный жизненный опыт, формируете личность ученика, воспитываете достойных граждан и патриотов Отечества.
Каждый из нас хранит в душе благодарность своим учителям. С теплотой и глубоким уважением мы вспоминаем удивительных людей, открывших нам дверь в бесконечный мир знаний, преподавших уроки добра и красоты, справедливости и человечности.
Во все времена качество труда педагога измерялось не количеством отличных оценок, а компетентностью, конкурентоспособностью и востребованностью его воспитанников жизнью, их успешностью. Именно учителем закладывается тот фундамент знаний и нравственных устоев, который, в конечном счете, определит не только дальнейшую судьбу конкретного человека, но и будущее всей республики.
Мы всегда будем исходить из того, что улучшение материальной базы, современное оснащение образовательного процесса, всемерное поощрение творческого педагогического труда являются задачами государственной важности. В ближайшие годы нам предстоит решить масштабные задачи, обозначенные Президентом России В.В. Путиным в национальных проектах. Это позволит создать условия для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, привлечь молодых и амбициозных специалистов в школы, что в результате обеспечит повышение качества образования в республике.
Пусть всегда в вас горит огонь творчества, никогда не иссякает священное желание дарить детям знания, вкладывать в каждого вашего ученика частицу самого себя! От всей души желаю вам, всем вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!
Глава Республики Мордовия В.Д. Волков
13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов,...
26 сентября, накануне Всемирного дня туризма, министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов встретился в отеле Four Points by Sheraton...
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
Братья Красноперовы с помощью цифровых технологий ухитрились похитить с завода «Сарансккабель» 25 тонн продукции
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...
На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя, Глава Мордовии огласил промежуточные итоги работы предприятий республики и...
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
В Чамзинке от внезапного инсульта скончалась 17-летняя школьница - лауреат конкурсов «Ученик года - 2018» и «Мисс Чамзинка - 2018»
В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» прозвучали откровения матери спасенной в Саранске малышки
В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот