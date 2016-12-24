Поздравление Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова с Днем учителя

Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Учитель - одна из самых важных и востребованных профессий. Вы закладываете интеллектуальную и нравственную основу нашего общества, передаете новым поколениям бесценный жизненный опыт, формируете личность ученика, воспитываете достойных граждан и патриотов Отечества.

Каждый из нас хранит в душе благодарность своим учителям. С теплотой и глубоким уважением мы вспоминаем удивительных людей, открывших нам дверь в бесконечный мир знаний, преподавших уроки добра и красоты, справедливости и человечности.

Во все времена качество труда педагога измерялось не количеством отличных оценок, а компетентностью, конкурентоспособностью и востребованностью его воспитанников жизнью, их успешностью. Именно учителем закладывается тот фундамент знаний и нравственных устоев, который, в конечном счете, определит не только дальнейшую судьбу конкретного человека, но и будущее всей республики.

Мы всегда будем исходить из того, что улучшение материальной базы, современное оснащение образовательного процесса, всемерное поощрение творческого педагогического труда являются задачами государственной важности. В ближайшие годы нам предстоит решить масштабные задачи, обозначенные Президентом России В.В. Путиным в национальных проектах. Это позволит создать условия для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, привлечь молодых и амбициозных специалистов в школы, что в результате обеспечит повышение качества образования в республике.

Пусть всегда в вас горит огонь творчества, никогда не иссякает священное желание дарить детям знания, вкладывать в каждого вашего ученика частицу самого себя! От всей души желаю вам, всем вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!

Глава Республики Мордовия В.Д. Волков