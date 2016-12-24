Два колледжа Мордовии в этом году смогут обновить свои учебные мастерские

Жители Мордовии увидят спектакли фестиваля «Театральное Приволжье»
1 октября состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов ПФО «Театральное...
В рамках национального проекта «Образование» по направлению «Молодые профессионалы» в республику поступило финансирование на закупку оборудования для Саранского электромеханического и Краснослободского промышленного колледжей. И это только начало. До 2024 года еще несколько средних специальных учебных заведений переоснастят свои классы.
https://ntm13.ru/news/v-ramkax-nacionalnogo-proekta-obrazovanie-po-napravleniyu-molodye-professionaly-v-respubliku-postupilo-finansirovanie-na-zakupku-oborudovaniya-dlya-saranskogo-elektromexanicheskogo-i-krasnoslobodskogo/
1 октября состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов ПФО «Театральное...
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
Мордовия принимала окружные фестивали по поддержке детей-сирот и многодетных семей
13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов,...
На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя, Глава Мордовии огласил промежуточные итоги работы предприятий республики и...
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа