Два колледжа Мордовии в этом году смогут обновить свои учебные мастерские

В рамках национального проекта «Образование» по направлению «Молодые профессионалы» в республику поступило финансирование на закупку оборудования для Саранского электромеханического и Краснослободского промышленного колледжей. И это только начало. До 2024 года еще несколько средних специальных учебных заведений переоснастят свои классы.

https://ntm13.ru/news/v-ramkax-nacionalnogo-proekta-obrazovanie-po-napravleniyu-molodye-professionaly-v-respubliku-postupilo-finansirovanie-na-zakupku-oborudovaniya-dlya-saranskogo-elektromexanicheskogo-i-krasnoslobodskogo/