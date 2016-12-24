Рита Дакота: «Хочу быть самой собой»

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Певица раскрыла свои секреты успеха и гармонии с собой
Сейчас успех и популярность исполнителя можно узнать и по числу подписчиков на его страничке в соцсетях. Рита Дакота здесь может похвастаться: число ее интернет-поклонников перевалило за миллион. Она приехала покорять Москву в 17 лет, ее стартовой площадкой стала «Фабрика звезд-7». А теперь ее знают по всей стране - и не только как певицу, но и как автора песен. Сама Рита исполняет только композиции собственного сочинения, но охотно делится своими хитами с «коллегами по цеху». Дакота пережила сложный развод со своим супругом Владом Соколовским. Тем не менее она смогла остаться с ним в хороших отношениях ради общей дочери Мии, которой в конце октября исполнится два года. Сейчас Рита готовит к выпуску новый сольный альбом, но нашла время и для интервью.
«Пытка» в лучах софитов
- Рита, за тобой в социальных сетях следят более миллиона человек. Не боишься, что все перейдет только в интернет? Например, скажется на востребованности твоих «живых» концертов?
- Я, наоборот, радуюсь такому поглощению, потому что с развитием интернета появилась возможность делать разную музыку, которая может быть доступна всем. И мои большие залы появились после того, как я стала популярна в интернете.
- Ты - одна из немногих артистов, кто редкий гость на светских мероприятиях. Больше любишь проводить время дома?
- Совсем недавно словила себя на том, что никак не привыкну к красным дорожкам и никак не научусь их любить. Риту Дакоту почти невозможно затащить на какое-то светское мероприятие, мой PR-директор прямо воюет со мной, с боем выбивая мое согласие пойти хоть куда-то. Даже если я выступаю, даже если номинант какой-то премии, даже если я получаю награду - все равно иду через силу. Я не знаю, почему так. Есть множество артистов, которых хлебом не корми - дай пройтись под софитами в новом наряде и выпить по бокалу игристого с коллегами, а для меня это почти пытка и негативная составляющая моей профессии. И не потому, что я такая вся «андеграундная», вовсе нет - я точно часть этой машины. Но я не чувствую себя своей на этих тусовках, не чувствую, что там мое место, что это все для меня. Не знаю, как объяснить, но думаю, в целом моя мысль понятна.
Святая к музыке любовь
- Совсем недавно был скандал, связанный с Димой Биланом и его выступлением на гастролях. Артист был не совсем трезв на сцене - он потом сам в этом признался - и многих поклонников это возмутило…
- Он живой человек. У меня были случаи, когда у самой возникали какие-то проблемы на сцене, просто все это было мягче. Честно скажу, что я сейчас не употребляю алкоголь. И выхожу на сцену только под чаем - даже кофе не пью и энергетики. Но осуждать артиста за то, что у него случаются какие-то срывы, - это неправильно. Попробуйте пожить в таком темпе, как Дима Билан, и с таким давлением общественности, с таким количеством задач. Ментальное здоровье - оно тоже не железное, и иногда мы ломаемся. Я только сочувствую всем артистам, кто попадает в подобные ситуации.
- Не секрет, что твои песни исполняют, кроме тебя, и другие артисты. Ты всегда пишешь то, что по душе, или можешь работать на заказ, например, чтобы целенаправленно создать какой-то хит?
- Нужно любить то, что ты делаешь, и делать только то, что ты любишь. Если делать музыку только для того, чтобы она сделала тебя популярной, то ничего из этого не выйдет. Я всегда была за честность и делала то, что нравится, - поэтому есть результат. Но я знаю огромное количество артистов, которые делают то, что нужно формату, подстраиваются под то, что нужно радио. Они выстреливали с одной песней - и скатывались в небытие. Повторюсь: нужно делать то, что нравится, - и тогда все получится!
От Шопена до «Нирваны»
- Я знаю, что музыкой ты была увлечена с детства. Наверняка у тебя были свои кумиры?
- У меня было два кумира. Необычных. В музыке хотела быть как Фридерик Шопен. Я была его фанатом. При этом очень любила «Нирвану», Курта Кобейна. Сейчас хочу быть самой собой. Но это мне не мешает любить другую музыку.
- Если мы заговорили про кумиров детства, не могу не спросить о профессиях, про которые тогда мечталось…
- Хотела быть инкассатором, продавщицей колбасы. Потом я чуть подросла и решила, что буду дирижером. По сути, так и вышло: пишу много музыки, управляю своими музыкантами, дирижирую ими. Я сама себе продюсер. В кадре я - милая и поющая девочка, а за кадром могу и прокричать: «Что ты здесь написал?!»
- Когда почувствовала, что стала взрослой?
- Когда приехала из Минска в Москву на «Фабрику звезд». Мне было 17 лет, и я поняла, что у меня в этом городе нет ни родителей, ни друзей, ни денег. Никто меня не любит, никто мне не поможет. Было одиноко долгое время. Но я рада, что так быстро повзрослела. Стало что-то получаться, сняла жилье, и потом уже понимала, что если плохо буду работать, то мне просто негде будет жить. Я отвечала за все свои действия. И поняла, что все смогу.
«Опасаюсь модных мужиков»
- Сейчас, ближе к концу года, будет череда различных премий - выберут самых стильных артистов, например. Для тебя кто таковыми являются?
- Дайте подумать… Из девчонок - Лена Темникова, Настя Ивлеева, Юля Паршута. А что касается противоположного пола - то я, если честно, опасаюсь модных мужиков. Стараюсь выбирать все-таки человеческих - нормальных, в спортивных костюмах. (Смеется.) У меня были модные мужики, и я больше туда не хожу...
- Твое сердце сейчас свободно?
- Я не вступаю в отношения намеренно. За мной ухаживают разные прекрасные молодые мужчины, как говорится, выбирай - не хочу. Более того, есть один парень, который мне по-настоящему нравится. Но мой осознанный выбор: находиться вне взаимоотношений - диктуется исключительно заботой о себе. Чего я - осознав это к 29 годам своей непростой жизни - оказывается, никогда не умела...
«Учимся быть родителями»
- Как воспитываешь Мию? В строгости? Нагружаешь множеством занятий? Или она растет самым обычным ребенком?
- Самым обычным. Она лазает по тарзанкам, как и я в детстве, валяется в траве, ест кукурузу в парке. Не сидит в интернете или в мультиках в телевизоре. Обычное детство - такое, какое и должно быть. Не разрешаю ей есть различные гадости. Даю слушать классическую музыку, пытаюсь передать какие-то свои знания... На мой взгляд, воспитание ребенка зависит от того, какие родители. Мне кажется, что у каждой семьи тут - свои нормы и правила...
- Влад помогает в воспитании?
- Он старается, учится быть родителем. Мы все учимся быть родителями.
- Ты постаралась с ним остаться в хороших отношениях, несмотря на скандальный развод. С чем это было связано?
- Я очень рада, что Влад - отец Мии, и очень горжусь тем, что моя кропотливая, болезненная, многослойная и дотошная работа над собой позволяет мне вот так выстраивать отношения внутри своей семьи - в принятии и радости. Это мой опыт. Для меня было важно сохранить дружеские теплые отношения с бывшим мужем, ведь у нас есть общая дочь…
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