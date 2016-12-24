«Открыть планируется не менее 3,5 тысячи рабочих мест!»

На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя, Глава Мордовии огласил промежуточные итоги работы предприятий республики и обозначил перспективы их дальнейшего развития

Производство «с плюсом»

По словам Владимира Волкова, нашим предприятиям удается сохранять положительную динамику. За 8 месяцев текущего года объемы промышленного производства выросли в республике почти на 10 процентов. Продукции реализовано в общей сложности на 120 миллиардов рублей, что на 16% превышает аналогичный показатель 2018-го. Позитивные тенденции отмечаются в машинно-транспортном комплексе, металлообработке, химическом и электронном приборостроении, металлургии и деревообработке.

Так, на «Рузхиммаше» объемы производства и отгрузки увеличились сразу на 55%. Кроме того, на саранской площадке «РМ Рейла» освоен выпуск инновационных вагонов из алюминия. Там уже создано 370 рабочих мест (в дальнейшем их количество возрастет до шестисот). Всего же с начала года железнодорожной продукции и оборудования реализовано на 22 млрд рублей, или в полтора раза больше, нежели в 2018-м. Заметных успехов добились и смежники. На «ВКМ-Стали», скажем, объемы отгрузки возросли более чем на 30 процентов.

«Металлургической продукции реализовано на 5,5 млрд рублей, то есть на четверть больше, - подчеркнул Глава республики. - А наибольший - двукратный рост достигнут предприятиями, выпускающими автотранспортные средства».

Технологический прорыв

Следующее важнейшее направление - модернизация мощностей и открытие новых производственных участков. Такие работы выполнены на «Биохимике», «Лидер-Компаунде», «Сарансккабель-Оптике». Масштабное техническое перевооружение происходит сейчас и на «Электровыпрямителе». Почти в два раза увеличен потенциал оптоволоконного завода. Наконец, после долгого перерыва возобновил свою деятельность Рузаевский стекольный завод.

«Аналогичные» проекты реализуются ныне на 16 промышленных предприятиях, - заявил руководитель региона. - В них будет инвестировано свыше 30 млрд рублей. Открыть планируется не менее 3,5 тысячи рабочих мест!»

Новые возможности

В то же время предельно очевидно, что дальнейший промышленный рост невозможно обеспечить привычными «линейными» методами. Тем более что опыт целого ряда передовых компаний свидетельствует о необходимости повышения производительности труда, внедрения передовых практик бережливости и экологичности, укрепления деловых связей и «внутренней» кооперации.

Большие возможности в этой связи предоставляют, например, инициированные Президентом России Владимиром Путиным национальные проекты в сфере экономики. Только в нынешнем году на проведение подобных мероприятий Мордовия получит около 60 миллионов рублей. Благодаря национальному приоритету «Повышение производительности труда и поддержка занятости» у нас уже действует региональный центр компетенций. 18 предприятий заключили соглашения об участии в мероприятиях нацпроекта. На девяти - в том числе на «Биохимике», «Резинотехнике», «Сарансккабель-Оптике» - проводятся практические изыскания с привлечением федеральных экспертов. Есть и первые результаты. На упомянутом кабельном заводе, предположим, время производства продукции сокращено на 9%, а выработка на одного рабочего, напротив, выросла на 31 процент.

«Надо заметить, что участники проекта получают доступ к механизмам льготного финансирования, федеральным и региональным мерам поддержки, - продолжил Владимир Волков. - Так, если предприятие в течение трех лет увеличивает производительность труда на 30 процентов, оно может получить льготный займ от Фонда развития промышленности - под 1 процент на пять лет. Притом с трехлетней отсрочкой основного платежа».

На уровне мировых стандартов

Еще одной важной составляющей президентского указа является создание мощного экспортно-ориентированного сектора в базовых отраслях экономики. Здесь Мордовии есть чем похвастать. В прошлом году ее экспортные обороты выросли почти на треть, а за пять лет - с 4 до 18 миллиардов рублей. При этом возможности для увеличения поставок далеко не исчерпаны. Они имеются у «Плайтерры», «Биохимика», «Эпромета», «Лидер-Компаунда», «Лисмы», «Лато», «Саранского приборостроительного завода», «Электровыпрямителя», «Сарансккабеля», не говоря уж о «Хелиос-Ресурсе», «Базисе», «Байтексе» и еще о целом ряде компаний.

«Сегодня мы сотрудничаем с 66 государствами мира, - констатировал лидер региона. - К 2024 году объемы поставок нашей продукции должны вырасти, как минимум, еще в 1,8 раза, а в АПК - в 3 раза».

Упор все больше делается на высокотехнологичные несырьевые товары - оптоволокно, солнечные модули, лекарства нового поколения, инновационные кабели, современные источники света. По доле наукоемкой продукции в общем объеме промпроизводства республика, кстати, ныне находится на лидирующих позициях среди всех российских территорий.

«Все это свидетельствует о том, что наши промышленные предприятия обладают немалым потенциалом, имеют мощные научно-технические заделы, - подытожил Глава РМ. - Сегодня у нас есть все предпосылки, чтобы успешно решить задачу, связанную с повышением реальных денежных доходов населения, добиться устойчивого роста зарплат - выше, чем в среднем по стране».

За вклад в развитие

Не обошелся вечер и без заслуженных наград. За огромный вклад в развитие промышленности региональные ордена Славы III степени были вручены главному технологу силовых полупроводниковых приборов завода «Электровыпрямитель» Виктору Белякову и генеральному директору ЗАО «Плайтерра» Сергею Никонорову. Знаком отличия «За самоотверженный труд» награжден гендиректор АО «Лидер-Компаунд» Анатолий Бузлаев. Еще шестеро производственников стали заслуженными работниками промышленности РМ.