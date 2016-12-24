В Чамзинке от внезапного инсульта скончалась 17-летняя школьница - лауреат конкурсов «Ученик года - 2018» и «Мисс Чамзинка - 2018»

22 сентября сотни человек провожали в последний путь одиннадцатиклассницу Тамару Фролкину (фамилия и имя изменены). Страшная трагедия произошла в поселке Комсомольский Чамзинского района Мордовии. Как стало известно корреспонденту «ВС», девушка пожаловалась на сильные головные боли, после чего родители вызвали скорую помощь. Медики экстренно госпитализировали школьницу в местную больницу, где и было принято решение перевезти девушку на лечение в столицу Мордовии. Но спасти пациентку не удалось. Есть информация, что причиной смерти мог стать инсульт.

Тамара неоднократно была обладательницей призовых мест на республиканских олимпиадах, в прошлом году стала лауреатом в конкурсе «Ученик года - 2018» в Чамзинке и представляла район на республиканском ученическом форуме. Наряду с этим школьница стала обладательницей титула «Мисс Чамзинка - 2018». Как вспоминают подруги и знакомые погибшей, в ее победе никто не сомневался, так как она была самой яркой среди конкурсанток.

Многие из присутствовавших на том конкурсе вспоминают видеовизитку Фролкиной, где девушка проговаривает текст под сменяющиеся видеоряд: «Дни, месяцы, годы… Сколько нужно, чтобы понять, кто ты есть, и занять ту самую нишу, которая предназначена именно тебе?! Я уже почти семнадцать лет ищу себя. Но жизнь непредсказуема и не считается с нашими планами. Интересно, если бы мы посмотрели на себя со стороны и у нас была возможность что-то изменить, как бы мы поступили? Мы пытаемся планировать свою жизнь по минутам и секундам и будто боимся сесть в последний вагон поезда. Но владеем ли мы тем, что будет завтра? В нашем распоряжении - лишь настоящее…»

Сейчас те самые слова, произнесенные школьницей, воспринимаются, естественно, совсем иначе. Планов у Тамары было много. Односельчане рассказывают, что она мечтала стать юристом, и всем казалось, что так оно и будет, ведь девушка много времени тратила на учебу, считала, что успеха в жизни можно добиться только благодаря знаниям и трудолюбию.

О смерти старшеклассницы не могут говорить без слез ни учителя, ни друзья, ни все те, кто ее знал. Для них Тамара навсегда останется веселой, энергичной и жизнерадостной. Хоронили убитые горем родители своего единственного ребенка в свадебном платье, и казалось, что девушка всего лишь спит, что ничего ужасного не произошло.



