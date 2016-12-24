Афера на 12 миллионов

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Братья Красноперовы с помощью цифровых технологий ухитрились похитить с завода «Сарансккабель» 25 тонн продукции
На минувшей неделе в Саранске были заключены под стражу братья Артем и Иван Красноперовы. Оперативники Управления уголовного розыска МВД по РМ при поддержке бойцов Росгвардии задержали братьев по подозрению в особо крупном мошенничестве. Как утверждает следствие, они ухитрились похитить продукцию завода «Сарансккабель» на 11 миллионов 600 тысяч рублей. Мужчины подошли к этой операции с продвинутыми технологиями - использовали ресурсы известной электронной торговой площадки и цифровую подпись маститой российской корпорации.
Следователи регионального МВД выяснили, что в апреле этого года в распоряжение Красноперовых попала цифровая электронная подпись крупнейшего мирового производителя титана - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Как это могло случиться, сейчас выясняет следствие, но ее наличие открывало перед злоумышленниками большие возможности - этой цифровой подписью можно заверять документы на многие миллионы рублей. Действовали братья дистанционно - находясь в городе Домодедово, от имени корпорации ВСМПО-АВИСМА они разместили на электронной торговой площадке коммерческое предложение на приобретение кабельной продукции. Желающих заключить контракт с известной компанией оказалось больше десятка, но в торгах победу одержал наш «Сарансккабель». В результате с мордовского предприятия в Москву отправились 25 тонн продукции стоимостью 11 миллионов 600 тысяч рублей. Важная деталь - по условиям контракта расчет за поставку товара производился в течение трех недель. Но как можно было не доверять корпорации с мировым именем? Все равно заплатят. К слову, на самом «Сарансккабеле» по этой причине не слишком беспокоились отсрочкой платежа за свою продукцию.
«Подозреваемые встретили фуры с товаром и спрятали его на одной из контейнерных площадок с целью последующей продажи. В результате проводимых мероприятий местонахождение похищенного было установлено. Изъятая продукция возвращена владельцу», - сообщили в МВД по РМ.
Прятали кабель братья Красноперовы в Подмосковье на заблаговременно арендованной площадке и активно подыскивали покупателя на полученную продукцию. Главное здесь было быстро реализовать похищенное, пусть и с большим дисконтом. Но тут в дело вмешались оперативники МВД и сорвали планы оборотистых дельцов. Артема Красноперова взяли в столице России, его брата Ивана - в Саранске.
Решением Ленинского районного суда Саранска уроженец города Талды-Курган Артем Красноперов и родившийся в Рязанской области Иван Красноперов были заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Под арестом нарушители пробудут два месяца. Им грозит до 10 лет неволи. Сейчас стражи порядка ведут поиск других возможных сообщников братьев.
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