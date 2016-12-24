А вам дали отопление? О чем говорят в начале осени пользователи соцсетей

Представители государственной власти Мордовии продолжают отвечать на обращения жителей республики в социальных сетях. Ответы даются в течение суток. Вопросы отбираются аналитической системой мониторинга «Инцидент менеджмент», в регионе этот проект курирует министерство печати и информации Мордовии.

В сентябре министерствами, ведомствами, органами муниципальной власти региона было рассмотрено около 670 обращений из соцсетей.

«Для жителей республики, пишущих в сетях, главным вопросом по-прежнему остается ремонт автодорог – мы получили 146 запросов по этой теме. Поэтому практически ежедневно рассказываем в СМИ и в официальных сообществах Республики Мордовия, где и как ведутся дорожные работы. В конце сентября, кстати, на многих участках они подходят к завершению. Так же много вопросов было связано с началом отопительного сезона. Мы попросили коллег во всех районах дать график подачи отопления на своих интернет-ресурсах. Это важная для людей информация, особенно когда на улице заморозки», – поделился министр печати и информации Мордовии Виталий Калугин.

По теме благоустройства (вывоз мусора и свалки, отлов бродячих собак, уборка улиц, состояние детских площадок и т.п.) даны ответы на 59 инцидентов. Рассмотрены 41 обращение по вопросам здравоохранения, 35 – о работе общественного транспорта, 25 – по вопросам образования.

Большинство инцидентов зафиксировано в Саранске (368), далее – Рузаевка (33), Лямбирский район (16), Ковылкино (16), Зубово-Полянский район (12).

Наиболее активны в Мордовии пользователи vkontakte – в сентябре из этой социальной сети поступило 435 обращений.

В последние несколько дней чаще всего жители спрашивали, когда дадут отопление. Напомним, график подачи тепла в Саранске, утвержденный ПАО «Т Плюс», можно посмотреть по ссылке https://www.tplusgroup.ru/org/mordova/news/single/item/grafik-vkljuchenija-otopitelnoi-nagruzki-2019-2020/. В случае несоответствия графику необходимо сделать заявку в службу 071 по телефону: 24-24-71.

Задать свои вопросы чиновникам можно в любой привычной социальной сети.

Обращаем внимание, что официальные аккаунты Республики Мордовия есть во Вконтакте, Одноклассниках, Instagram, Twitter, Facebook, по ссылкам:

https://vk.com/saransk2019_rm

https://ok.ru/group/55642101448713

https://www.instagram.com/2019_saransk/

https://twitter.com/e_mordovia

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