Елена Радевич: «Нужно слушать только свой организм!»

Актриса, испытав на себе и изучив по книгам различные системы питания и диеты, нашла оптимальный вариант

Елену Радевич телезрителям представлять не надо: многие знают ее по многочисленным сериалам. Актриса несколько лет была вегетарианкой, а потом, перепробовав множество систем питания, нашла то, что считает самым правильным: надо есть только то, что хочется. И тогда, когда хочется. Главное - правильно понимать, чего именно тебе хочется…

- Елена, расскажите, какие стили питания вы пробовали и какие из них оказались эффективными?

- Я проходила много разных путей, связанных с питанием, но не из-за каких-то проблем с фигурой, а просто потому, что мне было интересно. Один из самых ярких опытов, связанных с едой, - это детокс, который я два раза проводила в Таиланде. Это очищение организма посредством голодания. Количество дней голодания ты выбираешь сам. Для меня оптимальным решением была семидневная голодовка. При детоксе полностью исключается какая-либо еда. Ты пьешь одну лишь воду, и только в обед дают морковный сок. И все это время ты употребляешь в виде капсул различные водоросли, которые способствуют очищению организма. При этом занимаешься йогой, ходишь в бассейн, в сауну, которая также способствует выводу токсинов и шлаков. За тобой, естественно, следят профессионалы, чтобы все было хорошо, чтобы не было слабости. Кажется удивительным, но на самом деле слабости и не было. Сначала испытываешь довольно непривычные ощущения, но примерно на четвертый день голодания привыкаешь, и есть не хочется совсем. Считается, что очищать организм таким способом нужно один раз в год или даже раз в полгода. Но я не компетентна в этом вопросе, поэтому боюсь утверждать наверняка.

- Вы когда-то были вегетарианкой. Почему сейчас отошли от этой философии?

- Да, действительно, восемь лет назад я перестала есть животную пищу, а если точнее - это мой организм отказался от такой еды. И семь лет я была вегетарианкой. По этому поводу я читала разную литературу, в том числе о том, что вся животная пища человеку противопоказана. И на научном уровне там все это объясняется - почему. Но потом мне на глаза попались и другие статьи - тот же Дюкан, который так же научно объясняет, что животный белок человеку необходим. И после изучения всей литераторы и наблюдения за собой я пришла к выводу, что нужно слушать только свой организм. Он нам друг, и он всегда лучше знает, что нам нужно в тот или иной период жизни. Самое главное - это наладить контакт со своим телом. Но при этом важно оставаться честным с самим собой. Ведь часто нам кажется, что мы, например, хотим есть, а на самом деле мы заедаем стресс или усталость, а может быть, недолюбленность… И еще часто мы голод путаем с жаждой, поэтому не зря в статьях так часто пишут о том, что незадолго до приема пищи нужно выпить стакан воды.

- Как понять, что это именно стресс, а не голод?

- Нужно задавать себе вопрос: чего я сейчас хочу на самом деле, чего мне не хватает? Если хочется съесть шоколадку - да съешь ты эту шоколадку! А мы себя начинаем винить, говорить: «Ай-яй-яй, какой я нехороший!» И если мы будем себя постоянно одергивать - наше тело в итоге на нас обижается. А его нужно любить, холить, лелеять, заботиться о нем.

- Но тем не менее у вас сейчас есть какие-то правила питания?

- Я актриса, и график такой, что за целый день я порой не успеваю съесть ни кусочка еды. И тогда основной прием пищи приходится на вечер. Особых правил у меня нет, потому что, как уже сказала, я стараюсь слушать свой организм. Если мне чего-то хочется, то я это съем и не буду себя за это ругать. Единственное - прежде, чем что-то взять в руки, конечно, я думаю: надо мне это сейчас съесть или не надо, хочу я это съесть или не хочу? В этом бешеном графике очень сложно следить за режимом питания, да я в это и не верю. Я многое пробовала, в том числе и какие-то режимные моменты: это и приём пищи через небольшие промежутки времени, и плотный завтрак, который якобы позволяет тебе целый день чувствовать себя сытым. Но считаю, что все это неправильно. Каждый человек индивидуален, и нужно выбирать тот стиль питания, который подходит конкретно тебе.

- То есть про овсяные каши с утра можно забыть?

- Абсолютно! Это все - модные тенденции. А так как сейчас активно пропагандируется здоровое питание, правильное питание, которое называют ПП, то вас будут убеждать есть каши, овощи и так далее. Я вот за СП - за счастливое питание. Если тебе нравится какая-то система питания, если она тебя радует, если она тебе помогает, то, пожалуйста, пользуйся! Но если ты при таком питании страдаешь, так быть не должно. В последнее время я слышу много плохих отзывов о молочных продуктах - якобы там много антибиотиков, и так далее. Но я отказалась от молока не поэтому, а потому, что моему организму оно не подходит: когда ем молочные продукты, потом чувствую себя нехорошо.

- А как относитесь к готовке: для вас это обязанность или удовольствие?

- Я очень люблю готовить, умею это делать, и для меня это больше удовольствие. С радостью готовлю что-то вкусное для своих родных и близких.

- Как рано вы научились готовить?

- В детстве мы с сестрой много экспериментировали с едой, выдумывали новые блюда. Ну а более осознанное отношение к приготовлению пищи появилось уже позже - когда в 17 лет стала жить отдельно от своей семьи.

- Что помните из своей студенческой жизни?

- В студенческие годы, конечно, питание было то еще: в основном картошка и лапша доширак. Так питались все мои однокурсники. А еще рядом с Молодежным театром на Фонтанке, где у нас была мастерская, был такой магазин «Технолог». Простой магазин, но там продавались пита и овощи. И мы покупали на несколько человек эту питу, упаковку разных овощей и делали себе эдакую студенческую шаверму. Это была наша летняя система питания.

- Какие кухни вам ближе всего?

- Индийская и грузинская. Но в грузинской много мяса - а я хоть и разрешаю себе есть мясо, делаю это нечасто. Я больше люблю рыбу. Но от грузинского лобио и аджапсандала трудно отказаться! Индийская кухня все же мне ближе, потому что она более вегетарианская. И хотя индийские специи мало кому нравятся, я обожаю ее за острый и перчёный вкус!

- А чем в первую очередь накормите своих гостей?

- Для начала я уточню их вкусовые предпочтения. Но скорее всего это будут рыба и овощной салат. В салат я обычно кладу помидоры, огурцы, перец, зелень, авокадо. Бывает, что миксую рукколу, помидоры и креветки. Заправляю льняным маслом и, если есть желание, добавляю пару капель лимонного сока. Мне кажется, такое угощение - самый беспроигрышный вариант!



