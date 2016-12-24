МОРДОВИЯ ДОБИЛАСЬ МЕДАЛЕЙ НА КУБКЕ МИРА В ТАИЛАНДЕ

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Тринадцать медалей различного достоинства - таковы итоги выступления сборной Мордовия на Кубке мира по подводному спорту (в разновидности «Дайвинг»). С 18 по 22 сентября эти престижные международные соревнования проходили в таиландском Пхукете.
Сразу шесть спортсменов отделения «Подводный спорт» спортивного центра «Старт», подопечные тренеров Татьяны Видяскиной и Игоря Потапова, добились успехов. Ирина Гончаренко на дистанции «Подъем груза» завоевала золотую медаль. Выступая в паре с Сергеем Кисляковым, Гончаренко добилась «серебра» в категории «Октопус». В свою очередь, Кисляков стал вторым на дистанции «Подъем груза» и третьим на дистанции «Торпеда». Андрей Потанин выиграл «бронзу», поднимая груз.
Эстафетная команда Мордовии (Ирина Гончаренко, Алина Мамыкина, Андрей Потанин и Кирилл Сенкин) стала сильнейшей на турнире в профиле «Торпеда 4 х 50». В дисциплине «Триал 4 х 100» дайвингисты из региона-13 Ирина Гончаренко, Алина Мамыкина, Александр Новиков, Сергей Кисляков добились почетной «бронзы».
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