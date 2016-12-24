ПОД ДИКТОВКУ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЕМПИОНОВ

Только мы успели написать, что вся интрига в республиканском футбольном чемпионате впереди, как она скоропостижно скончалась. Действующий чемпион «Ватт» продолжает победную поступь. В отличие от тех, кто считался его прямыми конкурентами за «золото». Они-то как раз несут незапланированные потери. Ситуация такова, что разрыв между первой и второй строчками в таблице сродни гигантской пропасти. Формально наиболее близок к единоличному лидеру ковылкинский «Спартак», но отложенные матчи с МГУ и «Плайтеррой» «красно-белым» еще предстоит выиграть.

В сложившейся обстановке на серебряную позицию в таблице - за счет большего числа побед в сравнении с МГУ - вырвалась бойкая «Рузаевка», которая туром ранее откровенно удивила всех крупным домашним поражением от «Магмы» (0:4). Причем победа 3:2 в Зубовой Поляне получилась для команды из города железнодорожников волевой. В свою очередь, неудачи «Плайтерры» привели к тому, что подопечных Олега Горелова и Владимира Рокунова догнал по очкам скромный «Инсар», чье участие в финальном турнире до последнего находилось под вопросом.

Поставщиком турнирных баллов в настоящий момент можно назвать только другого дебютанта топовой «восьмерки» - краснослободскую «Слободу». А вот футболисты из поселка Комсомольский цепью крутых результатов доказали, что способны продолжать славную историю некогда грозного и успешного «Цементника». В ближайший уик-энд на чамзинской земле предстоит сыграть представителям самого западного района Мордовии. Уместно напомнить, что в родных стенах зубовцам довелось победить «Магму» с хоккейным счетом 8:4. Однако предсказать, как сложится ответная встреча, сейчас вряд ли кто возьмется. Весьма любопытной обещает быть и вторая очная ставка «Ватта» и МГУ, намеченная на субботу.

Вообще все пришло к тому, что в чемпионате Мордовии все чаще побеждают те, кто делал это множество раз. На заглавных ролях по-прежнему те самые футболисты, чьи имена были известны любителям футбола еще 10, а то и 15 лет назад. И, как правило, чемпионские лавры достаются только тем командам, где концентрация таких «зубров» наиболее высока. Подобное нельзя не заметить. Здесь сложно что-то недоговорить. Давно пора посмотреть правде в глаза.

ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2019

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-го тура. 7 сентября: «Магма» - «Слобода» - 2:0 (Гринченков, 41, Сенченко, 53). 8 сентября: «Ватт» - «Спартак» Кв - 1:0 (Тараканов, 44), ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - ФК «Инсар» - 2:2 (Бутузов, 39, Якомаскин, 56 - Кенин, 22, Родькин, 85), ФК «Рузаевка» - МГУ - 2:0 (Халитов, 5, 42).

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-го тура. 14 сентября: МГУ - ФК «Инсар» - 3:0 (Попков, 18, 36, 67). 15 сентября: «Слобода» - «Ватт» - 1:8 (Кряжев, 64 - Трибушинин, 18, Тараканов, 28, Антипов, 34, 49, Якушкин, 40, Томилин, 55, Широков, 74, Гришин, 80), ФК «Рузаевка» - «Магма» - 0:4 (Гринченков, 16, Сенченко, 71, 87, Доронькин, 89). Матч «Спартак» Кв - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» перенесен на неопределенный срок.

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-го тура. 21 сентября: ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - ФК «Рузаевка» - 2:3 (Бутузов, 17, Кочетков, 78 - Халитов, 58, Редькин, 63, С. Ефремов, 73-пен.). 22 сентября: МГУ - «Спартак» Кв - 1:1 (Попков, 6-пен. - Минеев, 83), ФК «Инсар» - «Слобода» - 3:1 (Душутин, 13, Кенин, 50, Кондратьев, 90 - Кондрашкин, 29), «Ватт» - «Магма» - 3:0 (Антипов, 23, Трибушинин, 74, Спирин-авт.).



БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

8-й тур. 28 сентября (суббота): «Ватт» - МГУ (11:00).

29 сентября (воскресенье): «Слобода» - «Спартак» Кв (13:00), «Магма» - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» (13:00), ФК «Рузаевка» - ФК «Инсар» (14:00). 9-й тур. 5 октября (суббота): ФК «Инсар» - «Магма». 6 октября (воскресенье): МГУ - «Слобода», «Спартак» Кв - ФК «Рузаевка», ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - «Ватт». 10-й тур. 12 октября (суббота): ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - МГУ. 13 октября (воскресенье): «Ватт» - ФК «Инсар», «Магма» - «Спартак» Кв, ФК «Рузаевка» - «Слобода».

Третий дивизион

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ 24-го тура. 21 сентября: «Сызрань-2003-СШОР-2» - «Дорожник» - 0:2 (Максюшин, 75, Додонов, 84-авт.; на 38-й мин. Ювенко не реализовал пенальти), «Химик-Август» - «Волна» - 0:1 (Горелишвили, 22), «Зенит-Ижевск-м» - «Лада-Университет» - 2:0 (Люкин, 85, Дмитриев, 90), «СШОР-Волга-м» - «Дружба» - 2:1 (Тутаев, 17, Заикин, 82 - Болдырев, 72), РЦПФ «Нижний Новгород-м» - «Крылья Советов-ЦПФ-м» - 3:2 (Чечеткин, 8-пен., 90+1-пен., Лоскутов, 72 - Цветков, 61, Лапаев, 90+1-пен.), «Локомотив-НН» - «Мордовия-м» - 0:3 (техн.), «Зенит» Пз - «Химик» Дзж - 4:0 (Аралин, 13, 58-пен., 70, Мызгин, 44).



БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

25-й тур. 25 сентября (среда): «Академия Коноплева» - «Зенит» Пз, «Химик» - «Локомотив-НН» - 3:0 (техн.), «Крылья Советов-ЦПФ-м» - «СШОР-Волга-м», «Дружба» - «Зенит-Ижевск-м», «Лада-Университет» - «Химик-Август», «Волна» - «Сызрань-2003-СШОР-2». 26 сентября (четверг): «Мордовия-м» - РЦПФ «Нижний Новгород-м» (15:00, стадион «Старт»).

26-й тур. 28 сентября (суббота): «Дорожник» - «Волна», «Сызрань-2003-СШОР-2» - «Лада-Университет», «Химик-Август» - «Дружба», «Зенит-Ижевск-м» - «Крылья Советов-ЦПФ-м», «СШОР-Волга-м» - «Мордовия-м», РЦПФ «Нижний Новгород-м» - «Химик», «Академия Коноплева» - «Локомотив-НН» - 3:0 (техн.).