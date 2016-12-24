«КРОСС НАЦИи» И ПРОБЕГ БОЛОТНИКОВА

В минувшую субботу около 4 тысяч любителей бега из Саранска, районов республики и соседних регионов собрал традиционный всероссийский праздник спорта и здорового образа жизни «Кросс нации», проходивший рука об руку с традиционным легкоатлетическим пробегом памяти олимпийского чемпиона Рима-1960 Петра Болотникова.

В этот же день аналогичные старты «Кросса нации» прошли в Торбееве и Зубовой Поляне. В отдаленных западных райцентрах соревнования были посвящены памяти Николая Щукина - известного общественного и политического деятеля, сделавшего огромное количество добрых дел во благо развития спорта в нашей республике.

На торжественном открытии «Кросса нации» в Саранске собравшихся легкоатлетов и почитателей ЗОЖ приветствовали министр спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александр Савилов, президент Федерации легкой атлетики Республики Мордовия Михаил Храмов, и.о. заместителя главы городского округа Саранск Оксана Шуляпова, председатель департамента городского округа Саранск Роман Дубровин. Впервые пробег проходил не на Советской площади, как в предыдущие годы, а по новой трассе, охватывающей улицы Красная и Серова.

Первыми стартовали юноши и девушки, участники пробега Болотникова, ветераны спорта, потом участники VIP-забега и самые юные легкоатлеты, а уже затем мужчины и женщины. Солнечное субботнее утро добавило спортсменам немало положительных эмоций. Проигравших, как на Олимпиаде, на полюбившихся всем соревнованиях не было. Победителям были вручены кубки, медали и дипломы.

Всероссийский день бега «КРОСС НАЦИИ - 2019»

Девочки 2010 года рождения (1 км). 1. Людмила Малахова - 1.57. 2. Арина Федоткина - 1.58. 3. Евгения Шалина - 1.59. Мальчики 2010 года рождения и младше (1 км). 1. Данила Боцин (Ромодановский район) - 1.52. 2. Самир Богданов (Саранск, школа-36) - 1.53. 3. Данила Канаев (Рузаевка) - 1.54. VIP-забег. Мужчины (1 км). 1. Николай Гречишников. 2. Роман Дубровин (Администрация г.о. Саранск). 3. Максим Арешкин (Администрация г.о. Саранск). Девушки 2002 года рождения и младше (3 км). 1. Алена Ефремова (Рузаевка, гимназия-1) - 10.10. 2. Вероника Чернова (Рузаевка) - 10.36. 3. Ксения Кармишина (Рузаевка) - 10.46. Юноши 2002 года рождения и младше (3 км). 1. Василий Шишканов (Чамзинский район, МГПИ) - 8.59. 2. Евгений Жутин (Лямбирский район) - 9.28. 3. Дмитрий Титов - 9.30. Мужчины 2001 года рождения и старше (3 км). 1. Николай Горин (РСТЦ «Старт», МГУ имени Н.П. Огарева) - 8.27. 2. Владимир Арапов (Саранск) - 8.53. 3. Евгений Абрамов (РСТЦ «Старт») - 8.54. Женщины 2001 года рождения и старше (3 км). 1. Елизавета Гуркина (КСШОР, МГПИ) - 9.32. 2. Ирина Куликова (РСТЦ «Старт») - 9.41. 3. Александра Вдовина (СШОР по легкой атлетике) - 10.26. Мужчины-ветераны, 40 лет и старше (3 км). 1. Александр Келин (Саранск) - 10.44. 2. Николай Храмов (Саранск) - 11.0. 3. Николай Осяев (Саранск) - 12.30. Женщины-ветераны, 40 лет и старше (3 км). 1. Татьяна Ныркова (Саранск) - 12.23. 2. Елена Забродина (Саранск) - 13.39. 3. Ольга Зайцева (Саранск) - 14.00.

ПРОБЕГ ПАМЯТИ ПЕТРА БОЛОТНИКОВА - 2019

Мужчины 1999 года рождения и старше (15 км). 1. Денис Головин (Йошкар-Ола) - 46.24,9. 2. Максим Кистанов (КСШОР) - 46.25. 3. Михаил Игушкин (Москва) - 48.41. Женщины 1999 года рождения и старше (15 км). 1. Валерия Федюшкина (Саранск, КСШОР, МГПИ) - 53.41. 2. Елена Сергеева (Лямбирский район, РСТЦ «Старт») - 58.44. 3. Кристина Ермошкина (Атюрьевский район, РСТЦ «Старт») - 55.53. Мужчины-ветераны, 40 - 49 лет (15 км). 1. Константин Начаркин (Саранск) - 59.43,3. 2. Андрей Токаренко (Рузаевка) - 1:03.4. Мужчины-ветераны, 50 - 59 лет (15 км). 1. Андрей Белянин (Рузаевка) - 55.43,6. 2. Игорь Куманьков (Рузаевка) - 57.37,5. 3. Владимир Казаков (Чамзинский район) - 1:00.19. Мужчины-ветераны, 60 лет и старше (15 км). 1. Владимир Киреев (Саранск) - 1:02.42. 2. Петр Прокин (Большие Березники) - 1:05.29. 3. Александр Пугачев (Саранск) - 1:14.56. Юниорки 2000 - 2001 годов рождения (15 км). 1. Ирина Пивкина (Рузаевка) - 1:04.15. Юниоры 2000 - 2001 годов рождения (15 км). 1. Максим Бойко (Саранск) - 50.04,8. 2. Иван Видясов (Рузаевка) - 52.27,1.