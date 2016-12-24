Электронные услуги Росреестра – это современно, быстро и надежно

Специалисты Кадастровой палаты предлагают воспользоваться электронными услугами Росреестра. Это простой способ получить нужную информацию напрямую, без посредников, сэкономив свое время и деньги.

Портал Росреестра (rosreestr.ru) содержит более 30 электронных сервисов, которые позволяют предварительно записаться на прием, отследить статус своей заявки, узнать справочную информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн, получить сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки, ознакомиться со сведениями об объекте недвижимости на Публичной кадастровой карте. Сервисы имеют пошаговые инструкции для получения каждой услуги, её сроки и стоимость.

Электронные услуги прочно входят в нашу жизнь, делая её более комфортной. Использовать электронные услуги Росреестра – легко!