Электронные услуги Росреестра – это современно, быстро и надежно

45 миллионов рублей на расселение людей из ветхого и аварийного жилья
13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов,...
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13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов,...
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из...
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
Новые собственники «Тепличного» обещают обойтись без «крутых» мер и взвинчивания цен на продукцию
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
В Саранске с «Живым концертом» выступили Антон и Виктория Макарские