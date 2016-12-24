Кадастровая палата назвала самые запрашиваемые данные о недвижимости в 2019 году

Социальный фокус национальных проектов
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
Федеральная кадастровая палата по Республике Мордовия подвела итоги выдачи сведений из госреестра недвижимости за полгода.
Более 160 тысяч запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), поступивших в электронном виде, обработала Кадастровая палата по Республике Мордовия в первой половине 2019 года.
В первой половине 2019 года Кадастровая палата по Республике Мордовия предоставила почти 160 тысяч выписок из ЕГРН. По сравнению с 1 полугодием 2017 года жители Мордовии стали запрашивать выписки на 35% чаще.
В число регионов-лидеров по предоставлению сведений реестра недвижимости в формате электронного документа в первом полугодии 2019 года вошли Московская область, где выдано 2,5 млн таких документов, Москва – 2,5 млн, Санкт-Петербург – 2,2 млн, республика Башкортостан – 1,2 млн, Ростовская область – 1,1 млн.
В первом полугодии больше всего было выдано выписок из ЕГРН о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимости – более 65 тыс. таких документов. Особой популярностью пользуется выписка об объекте недвижимости – число выданных сведений составило около 40 тыс.
Кроме того, Кадастровая палата выдала 28 тыс. выписок об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Также было выдано 10 тыс. выписок о признании правообладателя недееспособным или ограничено дееспособным.
«Спектр действия и применения выписки из ЕГРН предельно широк, документ отличается предельной информативностью. Если речь идет о каких-либо операциях с недвижимым имуществом, то без ее участия не обойтись. Стоит помнить, что электронная выписка будет иметь такую же юридическую силу, как и выписка, полученная на бумажном носителе», – говорит заместитель директора – главный технолог филиала Кадастровой палаты по Республике Мордовия Елена Швабауэр.
Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый онлайн-сервис по выдаче сведений об объектах недвижимости. Платформа заработает в августе 2019 года для 51 региона, после перехода субъектов на единую систему ведения ЕГРН сервис будет доступен для объектов недвижимости по всей стране. Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис позволит сократить время выдачи сведений до нескольких минут. Кроме того, новый сервис по выдаче сведений из ЕГРН упростит способ подачи запроса, минимизирует ввод данных и позволит подавать пакеты запросов сразу на несколько объектов.
«Главной особенностью данного онлайн-сервиса станет быстрота предоставления сведений – узнать собственников или арендаторов объектов недвижимости можно будет за несколько минут. Сервис предусматривает автопоиск по объектам, что ликвидирует риск ошибок и последующей невозможности обработки запроса»
Эксперт добавил, что сервис будет интересен кадастровым инженерам, которые в своей деятельности часто заказывают выписки об объектах недвижимости, содержащие сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков. Данные сведения необходимы кадастровым инженерам для проведения кадастровых работ.
С помощью нового электронного сервиса граждане смогут самостоятельно получить необходимые им сведения в том виде, который им удобен. Преимущества электронного документа очевидны – это стоимость, скорость выдачи и удобство использования: электронную выписку можно передавать по электронным каналам связи, хранить на цифровых носителях.
На данный момент выписка из ЕГРН – единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость. Она может потребоваться в самых разных случаях – от продажи квартиры до оформления кредита под залог недвижимого имущества. Наличие актуальных сведений из реестра недвижимости служат дополнительно гарантией безопасности в подобных ситуациях.
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
В Саранске с «Живым концертом» выступили Антон и Виктория Макарские
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...
Федеральная группа мониторинга Президиума Генсовета «Единой России» оценила ход реализации нацпроектов в Мордовии
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...