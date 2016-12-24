Новый сезон
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Саранские любители театрального искусства смогли заглянуть в «Закулисье». Масштабный театрально-музейный проект, посвященный Году театра, открылся 19 сентября в большом выставочном зале музея Эрьзи. В выставке принимают участие все саранские театры, они демонстрируют сценические костюмы, элементы декораций и реквизита, а также живые инсталляции. Всего в экспозиции представлено более 50 работ из фонда музея, в их числе живописные и графические портреты знаменитых мордовских актеров и эскизы декораций популярных спектаклей.
- Мы хотели приоткрыть для зрителей то, что они обычно не видят, - рассказала Александра Лобанова, заместитель директора по научной работе музея им. Эрьзи. - Зрители не видят работу тех, кто создает спектакль. Мы все знаем, что артисты, которых мы видим, любим и ценим, показывают уже итог большой работы, проделанной людьми, которые этот спектакль оформляют, пишут для него музыку. Они, как правило, остаются за кадром - за кулисами.
Такую коллаборацию музейного и театрального искусства зрители приняли с восторгом. Гости примеряли сценический костюм героини из оперетты «Летучая мышь», фотографировались с Гулливером и наблюдали, как будущие примы - юные воспитанницы Мордовской республиканской детской хореографической школы - демонстрируют свои па рядом с портретами именитых балерин Натальи Бессмертновой и Елены Рябинкиной.
- Эта выставка действительно уникальна, - считает председатель Общественной палаты РМ Иван Капитонов. - Портреты замечательных деятелей театра, театральные интерьеры, костюмы - все это удивительный мир театра, в котором мы живем и который делает нас лучше. И я хочу пожелать всем хороших эмоций, связанных с выставкой, и обязательно ходите в театр! Я очень часто вспоминаю одну фразу Сергея Довлатова: «Творческих профессий вообще надо избегать. Не можешь избежать, тогда другой вопрос». И хорошо, что есть люди, которые не избежали творческой профессии и делают нашу жизнь яркой, интересной и содержательной.
- Позвольте поздравить вас с этой великолепной выставкой в наш год - Год театра, - сказал народный артист РМ Николай Большаков. - Погружение в эту атмосферу, людей, которых уже с нами нет, но мы их знаем и видим, когда рядом с современными фотографиями интерьера нашего театра - старые, пожелтевшие листочки с эскизами костюмов, это так трогает.
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
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