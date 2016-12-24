Какие опасности таит в себе осенняя простуда?

С наступлением осени традиционно начинает ползти вверх кривая заболеваемости ОРВИ - острыми респираторными вирусными инфекциями. И если сами по себе эти инфекции не так опасны, то их последствия могут представлять серьезную угрозу жизни и здоровью. Особенно это относится к детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. О том, как правильно лечить ОРВИ и как не пропустить опасные симптомы, рассказывает врач-педиатр Ульяна Ерофеева.

- В чем причина того, что все - и взрослые, и дети - в сентябре начинают массово болеть ОРВИ?

- Главная причина ОРВИ - это контакт с больными людьми. Все возвращаются из отпусков, контактируют друг с другом в поездах, самолетах и общественном транспорте, где часто и происходит заражение. А так как инкубационный период длится от нескольких часов до нескольких дней, зачастую дети идут в сады и школы, а взрослые на работу и заражают других людей. Таким образом вирусы довольно быстро передаются от одного человека к другому.

- Какое лечение ОРВИ считается наиболее эффективным?

- Лечение ОРВИ - симптоматическое. Если у ребенка температура и ему плохо, мы даем жаропонижающее. Если насморк - промываем нос и снимаем отек. Если кашель - то смотрим причину кашля, потому что ОРВИ может протекать с бронхитом, и тогда уже требуется назначение специальных препаратов. А те противовирусные препараты широкого спектра, которые сейчас продаются в аптеках, не имеют доказанной эффективности, только на них полагаться не стоит.

- Почему при ОРВИ некоторые врачи до сих пор назначают антибиотики, хотя всем давно известно, что они убивают только бактерии, а не вирусы?

- Раньше считалось, что если на третий-четвертый день температура не проходит - значит, к ОРВИ присоединилась бактериальная инфекция. И антибиотик назначался для того, чтобы предупредить ее присоединение. Но сейчас доказано, что если превентивно назначить антибиотик ребенку, то это не предупредит присоединение бактериальной инфекции, но присоединится та инфекция, которая устойчива к антибиотику, который уже получает ребенок.

- Что говорить врачу, когда он, как нам кажется, необоснованно назначает антибиотик?

- Иногда врач назначает антибиотик потому, что у него в поликлинике нет условий для диагностики бактериальной инфекции, а оценить ситуацию только по клиническим проявлениям бывает крайне тяжело. Как вариант, можно попросить врача немного подождать с назначением антибиотика. Или можно самому сдать анализы, которые покажут: действительно ли есть повод для назначения антибиотика.

- Что это за анализы?

- Обычно я рекомендую клинический анализ крови и С-реактивный белок, который активно повышается при бактериальных инфекциях. Я рекомендую сдавать анализы не ранее четвертого-пятого дня болезни.

- По каким признакам мы можем определить у себя или у своего ребенка присоединение бактериальной инфекции?

- Существуют классические признаки, такие как усиление кашля, или когда температура вроде бы начала сходить, но появляется вторая ее волна. Для ОРВИ характерна температура в первые три дня, после чего наступает улучшение. Если же на четвертый-пятый день температура не понижается, а повышается - это тоже повод для беспокойства. Нужно показаться врачу для исключения бактериальных осложнений.

- Существует версия, что частыми ОРВИ страдают люди с нехваткой витамина D3. Что вы думаете на этот счет?

- Это может быть одним из факторов, но точно об этом мы сказать не можем. Например, ребенок может получать витамин D3, но если он ходит в детский сад первый год, то, естественно, он все равно будет болеть. И один из способов проконтролировать ситуацию - это давать ребенку профилактическую дозу витамина D3.

- Раньше этот витамин выписывали только маленьким детям для профилактики рахита. Но сейчас появилась информация, что его нужно пить всем - и детям, и взрослым. Это так?

- Несколько лет назад в России было проведено масштабное исследование «Родничок». И выяснилось, что даже в тех традиционно южных городах, где витамин D никогда не назначали, у населения оказался очень низкий уровень этого витамина. А, как ни странно, один из самых высоких уровней был у жителей Сургута. Потому что всем им, без ограничений по возрасту и по сезону, профилактически назначались витамины. Получается, что витамин D в профилактической дозировке нужно принимать всем, причем круглогодично. И особенно это касается маленьких детей, беременных и кормящих женщин и пожилых людей, потому что именно эти категории людей входят в группу риска. Им рекомендована доза 1500 международных единиц в день. А детям до года, детям старше трех лет и взрослым до 60 лет - 1000 международных единиц в день.

- При каких заболеваниях нельзя принимать D3? И может ли быть передозировка?

- У витамина D очень широкий терапевтический диапазон, и нужно достаточно долго его принимать с превышением дозировки, чтобы появился негативный эффект. Но тут надо смотреть по состоянию. У меня на участке есть дети, которые плохо переносят витамин D, их родители отмечают перевозбудимость и беспокойство, и в таком случае я рекомендую уменьшить дозу. Также есть некоторые заболевания почек, при которых витамин D не усваивается или усваивается, но плохо. Поэтому лучше все вопросы по дозировке решать со своим лечащим врачом.

- Что делать, если при ОРВИ внезапно быстро поднялась температура, но сбить ее жаропонижающим средством не получается?

- Ни в коем случае нельзя протирать кожу спиртом, водкой или уксусом, особенно если дело касается ребенка. Поскольку детская кожа обладает хорошим впитывающим эффектом, есть риск получить сильнейшее отравление. Чтобы сбить температуру, в первую очередь нужно проветрить помещение, перестать кутаться в одеяло, снять лишнюю одежду и начать пить как можно больше жидкости. Можно встать под душ с температурой воды 37-38 градусов. Родителям, которые беспокоятся о том, что жаропонижающее не работает, я бы порекомендовала запомнить, что действовать оно начинает примерно через 40-60 минут после приема. Вы даете жаропонижающее, если через час состояние ребенка не улучшилось, вы даете другое жаропонижающее. Если опять без улучшений, тогда вызываем неотложку. Также жаропонижающее средство может не произвести эффекта, если его дали в неправильной дозировке. Например, в инструкции к нурофену предлагается дозировка в зависимости от возраста ребенка. Но дети абсолютно разные: один ребенок в год весит девять килограммов, а другой - 15. Поэтому дозировка должна высчитываться по килограммам, а не по возрасту. Таким образом получается, что нурофен идет в дозировке 7,5-10 мг на кг, а парацетамол - 10-15 мг на кг. Нурофен даем максимум 3-4 раза в сутки, а парацетамол - 5-6 раз в сутки.

- При каких симптомах нужно срочно вызывать врача?

- Есть красные флаги, при которых ребенка нужно обязательно показать врачу: это температура, которая держится больше трех суток, температура, которая превысила 39 градусов и не сбивается, сильный и частый кашель, боли в животе, сильная боль в горле, которая не проходит, или появилась сыпь. А также возраст ребенка до шести месяцев.

- Если всего вышеперечисленного нет, то можно не вызывать?

- Да, если ребенок после снижения температуры нормально себя чувствует - прыгает и скачет, то врача можно не вызывать. Или вызвать уже на четвертый день, когда картина заболевания более четкая. Если к этому времени состояние ребенка не улучшается, врач назначит анализы. Ну и, конечно, нужно обращать внимание на дополнительные симптомы. Ели есть высокая температура и боль в горле, то это может быть ангина. Если ребенок сильно и часто кашляет - бронхит.

- Как, заболев, не пропустить грипп?

- Если у ребенка высокая температура, которая плохо сбивается, сильная интоксикация, слабые катаральные явления, сухой лающий кашель, который часто бывает на фоне гриппа, - нужно обязательно показаться врачу.

- Можно ли ходить в школу, садик и на работу при легких степенях ОРВИ - когда нет температуры, но есть насморк и болит горло?

- Если нет интоксикации и температуры, то можно вполне. Дело в том, что вирусы начинают распространяться еще до того, как человек заболел, поэтому всех, кого можно, он уже заразил. А если ребенок надолго высаживается из детского коллектива, то ему придется заново знакомиться с вирусами, которые попали в коллектив за время его отсутствия, и он, скорее всего, заново заболеет.

- Как уберечься от ОРВИ? И, если заболел сам, как не заразить других?

- Достаточно соблюдать неспецифическую гигиену: промывать нос, мыть руки, не трогать руками лицо, соблюдать кашлевой этикет, когда кашляют не в руку, а во внутреннюю сторону локтя, пользоваться одноразовыми носовыми платками, масками и, конечно, обязательно делать прививки от гриппа.