В «Якташларе» сменился председатель

Социум

На прошедшей в пятницу внеочередной конференции Национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар» («Земляки») был избран новый председатель. Им стал экс-глава Лямбирского района Шамиль Давыдов, назначенный недавно старшим советником Главы Мордовии по национальным вопросам.

Прежний руководитель Рафаиль Аширов, возглавлявший организацию на протяжении последних 9 лет, ушел в отставку по состоянию здоровья. Присутствовавший на конференции министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Анатолий Чушкин поблагодарил его за проделанную работу и вручил медаль «За заслуги перед Республикой Мордовия».

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