Зарплаты республиканских пожарных и спасателей возрастут с 1 января 2020-го

Социум

Об этом было заявлено в ходе очередной рабочей встречи Главы Мордовии Владимира Волкова с начальником регионального ГУ МЧС Андреем Наумовым.

Речь, правда, идет только о сотрудниках, финансируемых из средств республиканского бюджета, ибо денежное довольствие их федеральных коллег, в соответствии с озвученным на прямой линии поручением Президента страны, уже увеличено с 1 июля.

Еще одной темой обсуждения стало перераспределение ряда полномочий - с учетом изменений, произошедших в действующем законодательстве. Подготовленное соглашение призвано повысить эффективность управления силами и средствами за счет ликвидации дублирующих функций, ныне находящихся в совместном ведении и территориального управления МЧС, и республиканских структур.

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