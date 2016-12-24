«Технопарк-Мордовия» вновь вошел в число лучших

По результатам проведенного Ассоциацией кластеров и технопарков России национального рейтинга «Технопарк-Мордовия» уже второй раз подряд занял второе место. При этом среди участников с государственной формой собственности ему и вовсе не оказалось равных.

Конечная оценка выставлялась на основе 22 показателей, разбитых в свою очередь на 5 групп. По сравнению с прошлым годом «Технопарк-Мордовия» значительно улучшил свои позиции по индексу «Инновационная активность резидентов», переместившись с 12-й строчки на 2-ю. Также он вошел в тройку призеров по «Экономической деятельности резидентов» и стал лучшим по показателю «Среднее количество результатов интеллектуальной деятельности на одного работника компании-резидента».

Всего в нынешнем году в рейтинг вошел 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов страны. Первое место занял московский наноцентр «ТехноСпарк», третье - технопарк «Жигулевская долина» из Самарской области. Детальный отчет о проведенном исследовании будет опубликован в декабре.