В Старошайговском районе ежегодно сдается в строй около 5,5 тысячи квадратных метров жилья

Глава Мордовии Владимир Волков рассмотрел первоочередные вопросы социально-экономического развития Старошайговского района с руководителем муниципалитета Геннадием Мухиным.

Прежде всего, внимание было уделено ремонту и строительству автомобильных магистралей, в том числе - в рамках исполнения наказов избирателей. Как доложил Геннадий Мухин, сейчас завершается реконструкция одной из главных улиц районного центра - Октябрьской. «По ней жители водят детей в школу, детский сад. Все работы выполнены качественно. Люди просили поблагодарить вас за оказанную помощь», - сказал старошайговский руководитель, обращаясь к Главе Мордовии. Еще одной важной новостройкой стал четырехкилометровый участок шоссе Новое Акшино - Рудня, введенный в эксплуатацию при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наконец, в следующем году планируется сдать в строй магистраль Шувары - Нагаево, которая соединит Старошайговский и Кадошкинский районы. Ее возведение началось в 2018-м, за это время удалось обновить дорожное полотно на 4-километровом участке. Теперь на очереди - участок протяженностью 1,5 км, с мостовым сооружением.

Говоря о работе местных сельхозпредприятий, руководитель района отметил, что зерна будет собрано около 90 тысяч тонн, или на 18 тысяч больше, чем годом ранее. Отдельно он упомянул о хозяйстве «Богдановское», которое благодаря грамотному управлению и своевременно проводимым агротехническим мероприятиям добивается весьма неплохих результатов. Так, в нынешнем году средняя урожайность зерновых на песчаных почвах достигла 25 центнеров с гектара. Предприятие активно привлекает молодежь, строит дома для работников. К слову, в целом по району ежегодно сдается в строй около 5,5 тысячи квадратных метров жилья.



