В Москве рассмотрены перспективы развития саранского аэропорта

«Посмотри, какая остановка - ржавая и еле держится»
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Глава Мордовии Владимир Волков, председатель регионального Правительства Владимир Сушков, вице-премьер - министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Игорь Чадов, а также директор АО «Авиалинии Мордовии» Александр Кистайкин обсудили вопросы реализации программы развития саранского аэропорта с председателем совета директоров ООО «Новапорт Холдинг» Романом Троценко.
Компания «Новапорт» сегодня осуществляет стратегическое управление сетью региональных аэропортов в 16 городах страны, реализуя программы их комплексного развития. В июне текущего года во исполнение заключенного с Правительством Мордовии соглашения о намерениях началась разработка «дорожной карты» по реализации проекта развития международного аэропорта Саранск. В соответствии с озвученными планами его годовой пассажиропоток должен вырасти до 500 тысяч человек, что будет сопряжено с увеличением количества выполняемых рейсов, бесперебойным функционированием международного терминала и снижением стоимости авиабилетов.
«Нам важно, чтобы аэропортовый комплекс продолжал активно развиваться, чтобы самолеты летали в максимально возможное число городов и стран, чтобы пассажиры чувствовали себя в полной безопасности и не сетовали на дороговизну билетов», - подчеркнул Владимир Волков.
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