Мэрия обратится в суд, чтобы получить все документы по проведенному благоустройству

Горизонты развития
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В минувший понедельник на оперативном совещании в мэрии Саранска главы районных администраций сообщили об итогах реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.
В Ленинском и Пролетарском районах города работы завершены. Окончены работы и во всех дворовых территориях Октябрьского района, но подрядная организация ООО «Дорожник», выполнявшая благоустройство, затягивает сроки по сдаче необходимого пакета документов.
«Встречались с руководителем организации. И по-хорошему разговаривали, и ругались, однако результат один - пакет документов в полном объеме, чтобы ему оплатили работы, он не предоставляет, - рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. - Мы хотим подать исковое заявление, чтобы через суд обязать подрядную организацию передать нам документацию».
«Необходимо актуализировать перечень дорог для ремонта на 2020 год. В ближайшее время расставьте все точки над i в этом вопросе, - обязал мэр Саранска Петр Тултаев. - Когда объявляем конкурсы по выбору подрядной организации, следует ужесточать конкурсные условия. В рамках закона, конечно же».
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...
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