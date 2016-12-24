Мэрия обратится в суд, чтобы получить все документы по проведенному благоустройству

В минувший понедельник на оперативном совещании в мэрии Саранска главы районных администраций сообщили об итогах реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

В Ленинском и Пролетарском районах города работы завершены. Окончены работы и во всех дворовых территориях Октябрьского района, но подрядная организация ООО «Дорожник», выполнявшая благоустройство, затягивает сроки по сдаче необходимого пакета документов.

«Встречались с руководителем организации. И по-хорошему разговаривали, и ругались, однако результат один - пакет документов в полном объеме, чтобы ему оплатили работы, он не предоставляет, - рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. - Мы хотим подать исковое заявление, чтобы через суд обязать подрядную организацию передать нам документацию».

«Необходимо актуализировать перечень дорог для ремонта на 2020 год. В ближайшее время расставьте все точки над i в этом вопросе, - обязал мэр Саранска Петр Тултаев. - Когда объявляем конкурсы по выбору подрядной организации, следует ужесточать конкурсные условия. В рамках закона, конечно же».