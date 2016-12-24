«Готов поставить «лайк» вашей республике!»

Федеральная группа мониторинга Президиума Генсовета «Единой России» оценила ход реализации нацпроектов в Мордовии

Члены созданной по поручению Председателя «Единой России» федеральной группы мониторинга Президиума Генерального совета партии в понедельник работали в Мордовии. В Саранске и районах республики они ознакомились с ходом реализации национальных проектов, осмотрев ряд объектов, построенных или только возводимых в рамках указанных программ. В дальнейшем подготовленные материалы лягут на стол секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. О выводах комиссии будет проинформирован и сам премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Наша деятельность носит не столько контролирующий, сколько сопроводительный характер, - пояснила на установочном совещании руководитель группы контроля, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Ольга Казакова. - Люди должны понимать, что нацпроекты призваны улучшить качество их жизни, способствовать развитию российской экономики. Причем не просто знать об этом, а видеть позитивные перемены, происходящие в конкретных регионах, муниципалитетах, микрорайонах, на улицах, во дворах. И если они не чувствуют их, значит, ответственные лица где-то недорабатывают. Ну, а наша задача - выявлять проблемные моменты, повышая тем самым эффективность исполнения национальных проектов на местах».

Подобное внимание к приоритетам, в сущности, легко объяснимо. Средства на их реализацию выделяются, мягко говоря, немалые. Мордовия, к примеру, только в нынешнем году должна освоить почти 7,7 млрд рублей, а с учетом средств из внебюджетных источников - около 9,9 миллиарда. Значительная часть запланированных мероприятий, кстати, уже проведена. На сегодняшний день заключено свыше 920 государственных и муниципальных контрактов на общую сумму свыше 5 млрд руб. При этом за каждым объектом закреплены наблюдатели из числа единороссов. В том числе - 4 федеральных парламентария, 44 депутата Государственного собрания РМ, 21 - Саранского горсовета и 191 представитель районных советов.

Что же касается федеральных партийных инспекторов, то они в первую очередь проявили интерес к «профильным» своим направлениям - проектам «Культура», «Образование», «Наука», «Жилье и городская среда». Так, первый зампред думского комитета по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко осмотрел за день новый парк Победы на улице Ярославской и несколько придомовых территорий. Член комитета по образованию и науке Владимир Кононов в свою очередь ознакомился с деятельностью лицея для одаренных детей, технопарка, завода по производству оптического волокна и Мордовского госуниверситета. Его коллега Татьяна Касаева побывала в недавно открытой Краснослободской школе № 1, Новотроицкой школе Старошайговского района, где создана одна из 27 «точек роста» (центров цифрового и гуманитарного профиля), а также в двух детских садах - строящемся (в лямбирском селе Пензятка) и уже действующем (в саранском микрорайоне «Юбилейный»). Остальные члены группы оценили оснащенность объектов культурно-досуговой сферы и медицины. Они посетили, в частности, Большеберезниковский Дом культуры, кукольные театры, музыкальное училище и кардиологический центр.

Предварительные итоги визита были озвучены на прошедшем в здании Госсобрания пленарном заседании с участием членов Федеральной группы контроля и актива Мордовского регионального отделения партии. «Сразу скажу, что мы сделали даже больше, чем предполагали изначально, - подчеркнула руководитель группы. - Все потому, что наши сопровождающие досконально знали ситуацию, с ходу могли ответить практически на любой вопрос, оперативно предоставляли дополнительную информацию. Приятно удивил и уровень осведомленности граждан о реализуемых инициативах. Все это свидетельствует о большой командной работе, в которую вовлечены не только руководители региона, сотрудники аппаратов Главы РМ и Правительства, министры, руководители ведомств, депутатский корпус, но даже конкретные подрядчики, возводящие тот или иной объект. Есть, конечно, некоторые недочеты или определенные сложности, вызванные, как правило, объективными обстоятельствами. Однако в целом очевидно, что в Мордовии существует слаженный механизм. Каждый объект находится под неусыпным партийным и общественным контролем».

«Главное, что здесь налажена полноценная обратная связь с населением, - продолжил Игорь Сапко. - Люди видят происходящие изменения и положительно их оценивают».

«Готов поставить «лайк» вашей республике! - восхитился Владимир Кононов. -Много слышал о ней от руководителей научных центров, ученых, но увиденное превзошло все ожидания. Вам удалось создать полноценную образовательно-производственную цепочку, включающую в себя школы, вузы, технопарк, инновационные предприятия».

«Сегодня я влюбилась! - призналась под улыбки зала Татьяна Касаева. - Влюбилась в Мордовию. Мне все понравилось - прекрасные дети, умные педагоги, внимательные воспитатели, заботливые родители. Школы, детские сады оснащены всем необходимым для полноценного и гармоничного развития ребятишек. Понятно, что такими условиями может похвастать далеко не каждое образовательное учреждение. Но это означает, что запущенные процессы должны продолжаться».

«Мне повезло больше всех! - невозмутимо добавила член комитета ГД по культуре Наталия Пилюс. - Я все выходные провела в

Мордовии. Увидела множество чудесных мест, пообщалась с интересными людьми. Думаю, вам нужно активнее привлекать туристов, чаще проводить событийные мероприятия».

Прозвучали и конкретные рекомендации. Районным активистам, скажем, было предложено обсуждать с народом даже незначительные, мелкие вопросы. Как то - варианты покраски домов культуры или выбор материала для обивки кресел: «Пусть люди спорят, изучают возможные комбинации, приводят какие-то аргументы, - советовали проверяющие. - Это не займет много времени и не потребует финансовых затрат. Зато граждане будут чувствовать сопричастность к общему делу, собственную ответственность за успешное выполнение намеченных планов».

Вечером с членами группы мониторинга встретился Глава Мордовии Владимир Волков. «Нам очень важно услышать ваше мнение, - отметил он, обращаясь к гостям. - Республика участвует в 56 федеральных проектах, являющихся частью национальных. В рамках их реализации строятся новые учреждения образования, культуры, медицины, приводятся в порядок автомобильные дороги, дворы, улицы и скверы. Есть и новые для нашей республики направления, требующие совершенно иных подходов. Все мы - Глава, члены правительства, партийный актив и сторонники «Единой России» - готовы к диалогу и нацелены на плодотворную работу».

«У вас действительно все трудятся над решением общих задач, - подтвердила Ольга Казакова. - Мордовия стала уже 23-м субъектом, куда выезжала федеральная группа контроля. Мы пришли к единому мнению: организация работы в регионе находится на очень высоком уровне. Никаких серьезных рисков, связанных со срывом сроков сдачи объектов в строй, не выявлено. Существуют лишь незначительные нюансы, не вызывающие особой тревоги. Отрадно также, что мы имели возможность получить любую интересующую информацию. Это позволяет сделать вывод о стремлении республики выполнить все поставленные задачи».