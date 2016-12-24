Руководителя «Газконтроля» отправили в СИЗО

В начале августа сотрудники силовых ведомств провели в Саранске операцию по задержанию сотрудников частной фирмы «Газконтроль» по подозрению в мошенничестве. Как утверждают правоохранители, они поставили на поток обман пожилых людей, впаривая им газовые сигнализаторы по многократно завышенным ценам. В отношении девяти «газовщиков» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц»). Большинство фигурантов дела суд оставил под подпиской о невыезде, а вот руководителя частной «газовой» артели Линара Айбедуллова поместил под домашний арест. Но тот умудрился нарушить условия домашней изоляции и загремел в СИЗО.

В августе сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального Управления ФСБ РФ при участии бойцов Росгвардии нагрянули с обыском в офис «Газконтроля». На рабочем месте предприимчивых торговцев газовой аппаратурой было найдено множество бланков договоров с фамилиями нескольких тысяч жителей республики, а также удостоверения и наличные деньги в сумме около 300 тысяч рублей. Борцы с экономическими преступлениями МВД по РМ говорят, что документирование преступной деятельности «газовщиков»-мошенников проводилось более полугода, все время пополняясь новыми фактами.

Сама же схема получения сверхдоходов не отличалась у фирмачей особой оригинальностью. Руководитель «Газконтроля» Линар Айбедуллов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, арендовал офисное помещение в Саранске и нанял сотрудников для поквартирных рейдов в поисках доверчивых граждан. Впрочем, основным видом деятельности ИП значилось распространение кредитных карт одного из банков. Но бизнес на газовых сигнализаторах и вовсе поднял прибыль до небес. Сотрудники фирмы приходили к жителям Саранска и районов республики (фокусируясь в основном на людях преклонного возраста), представлялись сотрудниками газовой службы и так запудривали им мозги, что они втридорога покупали предложенные газовые приборчики. Например, обманутым старикам продавали сигнализаторы загазованности за 6990 рублей и пожарные дымовые регистраторы за 2990 рублей, в то время как их закупочная стоимость составляла 600 и 300 рублей соответственно. Для убедительности «коммивояжеры» из «Газконтроля» нередко облачались в спецодежду и имели при себе соответствующие удостоверения. По предварительным данным, от действий газовых «фирмачей» пострадало более 60 человек.

После задержания шесть сотрудников фирмы судом были отправлены под подписку о невыезде, два человека заключены под стражу сроком на два месяца, а руководитель Линар Айбедуллов помещен под домашний арест. Но, как выяснилось в суде на минувшей неделе, он слишком вольно трактовал условия избранной ему меры пресечения. Сторона обвинения представила материалы, которые зафиксировали факты неоднократного нарушения Айбедулловым ограничений, накладываемых домашним арестом. Например, он заезжал в офис своей фирмы и общался с другими фигурантами дела. Опять же камеры видеонаблюдения сняли, как из «Газконтроля» выносили оргтехнику и какие-то пакеты. Чтобы не допустить сокрытие улик и возможное влияние на свидетелей, следствие и попросило отправить Айбедуллова под стражу. Несмотря на солидную защиту аж из трех адвокатов, суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил изменить меру пресечения руководителю «Газконтроля» - ближайшие два месяца он пробудет в СИЗО.

МВД по РМ обращается к тем, кто пострадал от мошеннических действий организованной группы и под влиянием обмана приобрел у этих фирмачей газовые и дымовые извещатели. Полицейские предлагают пострадавшим обращаться в территориальные органы внутренних дел по месту жительства, где от них в кратчайшие сроки будут приняты заявления о совершенном преступлении и проведен необходимый перечень неотложных следственных действий.



