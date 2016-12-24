Где побывали и сколько заработали?

Студенческие отряды Мордовии подвели итоги трудового лета

Во вторник, 24 сентября, состоялась пресс-конференция для журналистов республиканских СМИ, на которой активисты студенческих отрядов Мордовии подвели итоги летнего трудового семестра. Командир регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Алексей Нагин рассказал о результатах и дальнейших планах трудолюбивых студентов Мордовии.

Отметим, что в 2019 году организация «Российские студенческие отряды (РСО)» отмечает 60-летний юбилей. В настоящее время студенческие отряды обеспечивают временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 74 регионов страны. Всего за 60 лет через школу студенческих отрядов прошло более 18 миллионов человек.

- Свое летоисчисление движение начинает с 1959 года. Тогда впервые студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились в Казахстан на целину. С тех пор это движение активно развивалось, - рассказал Алексей Нагин. - Что касается мордовского регионального отделения РСО, то наша структура является одной из самых многочисленных организаций в Республике Мордовия и по численности бойцов студенческих отрядов занимает ведущие места в Российской Федерации. Ежегодно, по итогам предыдущих четырех лет, мы регулярно входим в десятку лучших региональных отделений из 74 представленных.

Этим летом студенты Мордовии работали в составе 88 отрядов по шести основным направлениям: строительные отряды (2 отряда, 58 человек), научно-производственные отряды (34 отряда, 279 человек), сельскохозяйственные и механизированные отряды (3 отряда, 37 человек), педагогические отряды (36 отрядов, 1319 человек), отряды сервиса и гостеприимства (12 отрядов, 368 человек) и отряд проводников (1 отряд, 30 человек). Общая численность бойцов, работающих в составе данных отрядов, составила более двух тысяч человек.

- Даже сейчас наши бойцы продолжают работать в отрядах «сервиса и гостеприимства» в городе Сочи, - отметил Алексей Нагин. - Туристический сезон идет чуть дольше, и поэтому, в отличие от нас с вами, у них еще есть возможность насладиться летом, теплой погодой и морем. В этом и есть преимущества работы в данном направлении.

География работы студенчества Мордовии довольно обширна. Самой восточной точкой, где работали ребята из нашей республики, стала Челябинская область. Именно там находится Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом». К слову, студенческий отряд «Олимпия» уже второй раз выезжает на данную стройку.

- Научно-производственные отряды базировались на ведущих предприятиях Республики Мордовия. Это «Биохимик», «Электровыпрямитель» и так далее, - рассказал Алексей Нагин. - Это наиболее передовые предприятия, которые заинтересованы в развитии научных кадров. А также Мордовский государственный университет, где данный отряд функционирует на протяжении трех лет, ежегодно поставляя большое количество кадров для работы в летний период.

Сервисные отряды - это традиционно туристические регионы - Краснодарский край, Республика Крым. Отряд проводников в этом году у нас относительно многочисленный - 30 человек. До этого выезжало меньшее количество. Отмечу, что основной целевой аудиторией этого отряда являются студенты железнодорожно-промышленного техникума имени А.П. Байкузова, который располагается в Рузаевке. Таким образом, студенты получают дополнительную квалификацию, работая по своей будущей профессии, совмещают теоретические знания в техникуме с практической работой в течение летнего трудового семестра.

Механизированные и сельскохозяйственные отряды в этом году работали как в Мордовии, так и в Крыму. Педагогические отряды, помимо республики, выезжали в Краснодарский край, Крым и Подмосковье.

На пресс-конференции Алексей Нагин рассказал и о достижениях бойцов регионального отделения РСО.

- В декабре 2018 года в Республике Мордовия был проведен окружной фестиваль отрядной песни Приволжского федерального округа, в котором приняли участие более 100 человек из 11 субъектов ПФО. Отмечу, что данный фестиваль был реализован в рамках гранта, полученного на Молодёжном форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2018». В этом году бойцом отряда был выигран грант на сумму 200 тысяч рублей на реализацию проекта «Стратегическая сессия: перспективы развития студенческих отрядов Приволжского федерального округа». То есть в декабре мы будем реализовывать очередной проект, на этот раз к нам приедут руководители студенческих отрядов ПФО из 14 регионов.

Также из достижений были отмечены успехи наших педагогических отрядов. Так, в 2018 году педагогический отряд МГУ «Матрица» занял 4-е место на Всероссийском конкурсе. Чуть позже в рамках Всероссийского конкурса «Лига вожатых» от республики прошло 13 финалистов, среди которых Дмитрий Гущин вошел в топ 25 лучших вожатых страны.

- Педагогический отряд «Единение» Саранского кооперативного института прошел в очный финал конкурса «Лучший СПО 2019», который состоится накануне всероссийского слета 21-24 декабря в Казани. Будем надеяться, что данный конкурс сложится для нас удачно, потому что у «Единения» давняя история с этим конкурсом. Они неоднократно принимали участие, входили в пятерку, занимали четвертое, третье, второе место. Будем надеяться, что в этом году они возьмут первое. Кроме того, на днях завершился форум «студенческих отрядов потребительской кооперации», в котором, в рамках конкурса, командир отряда Владимир Зубов одержал победу в номинации «Лучший командир года 2019».

В завершение пресс-конференции Алексей Нагин отметил, что мотивирующим фактором для вступления в студотряды является возможность самореализации и получение заработка.

- Мы не волонтеры и за свою работу получаем зарплату, - говорит Алексей. - Уровень заработной платы может варьироваться в зависимости от студенческого отряда. Самую минимальную заработную плату получают представители педагогических отрядов, зарплата у вожатых начинается от восьми тысяч рублей. Самые высокие заработные платы, как правило, в строительных отрядах и отрядах проводников, там студенты могут заработать 30-35 тысяч рублей и более.

Юлия Емельянова